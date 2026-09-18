Después de un sismo fuerte, una grieta o fisura en una pared puede generar una duda inmediata: ¿se trata de un daño superficial o es una señal de que la edificación sufrió algún tipo de afectación?

La respuesta no siempre está a simple vista. Por eso, una de las principales recomendaciones para propietarios y ocupantes es no cubrir una fisura, resanarla o volver a pintar antes de establecer por qué apareció.

La advertencia cobra relevancia después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y las réplicas registradas posteriormente.

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De acuerdo con el balance suministrado para este contexto, la emergencia dejaba hasta el 15 de septiembre 335 personas fallecidas, 4,516 heridas, 105 desaparecidas, 303,934 familias afectadas y 486,917 personas afectadas, además de 758 edificios colapsados y 4,316 centros educativos afectados.

En medio de una emergencia de esta magnitud, la revisión de los inmuebles se convierte en una medida de prevención.

Desde Colliers Colombia, Luis Manuel Rincón, jefe de Seguridad y Manejo de Emergencias, explicó que no todas las fisuras tienen el mismo significado y que su evolución puede aportar información importante.

“El error más frecuente es ver una fisura, hacerla resanar y volver a pintar sin determinar primero por qué apareció”, aseguró Rincón. La recomendación del experto es “observar si la fisura aumenta, cambia de forma, atraviesa el muro o deja ver el material que hay detrás”.

Estas son las señales que deberían llamar la atención

​Una primera inspección visual puede ayudar a identificar daños que requieren una revisión más detallada. Sin embargo, observar una de estas señales no significa por sí solo que un edificio esté en riesgo de colapso. Su importancia está en que puede justificar una evaluación profesional.

La fisura sigue creciendo

Una de las primeras cosas que debería observarse es si la fisura cambia después del sismo.

Si se hace más ancha, aumenta de longitud o modifica su forma, es recomendable documentar su evolución y solicitar una valoración profesional antes de repararla.

Una fotografía puede servir para comparar su estado con el paso de los días, especialmente si se acompaña de la fecha en que fue tomada.

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La grieta es profunda o atraviesa el muro

Una afectación merece mayor atención cuando permite ver el material que hay detrás de la pared, aparece en las dos caras del muro o presenta patrones diagonales pronunciados.

En estos casos, cubrir la superficie puede ocultar información importante sobre el origen del daño. La recomendación de Colliers es determinar primero qué ocurrió antes de realizar trabajos de reparación.

No todas las fisuras profundas significan necesariamente un problema estructural, pero sí pueden requerir una evaluación que permita establecer su causa y alcance.

El muro ya no se ve como antes

Las paredes también pueden revelar cambios en su posición.

Un muro que presenta abombamientos, deformaciones o desplazamientos después de un movimiento sísmico debería ser observado con especial atención.

Este tipo de alteraciones puede ser más evidente en espacios donde las superficies están menos intervenidas o cubiertas con acabados.

Puertas y ventanas empiezan a rozar

Hay una señal que puede pasar desapercibida porque no necesariamente aparece como una grieta: puertas o ventanas que dejan de funcionar normalmente.

Si una puerta que antes abría y cerraba sin dificultad comienza a rozar, arrastrarse o no cerrar correctamente, o una ventana deja de abrir con normalidad después de un sismo, puede ser una señal de que ocurrió algún desplazamiento.

Por sí sola, esta situación no permite determinar la gravedad del daño. Pero, al aparecer después de un movimiento fuerte, constituye un elemento que debería tenerse en cuenta durante una revisión del inmueble.

Hay daños en columnas, vigas, escaleras o elementos que pueden desprenderse

Las áreas estructurales requieren especial cuidado. Columnas, vigas y escaleras deben ser revisadas cuando presentan daños visibles.

También conviene observar fachadas, vidrios, cielos rasos y otros elementos que puedan desprenderse y generar un riesgo para quienes permanecen o circulan por el lugar.

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En estos casos, la evaluación no debería limitarse a determinar si existe una grieta. Es necesario establecer qué elemento está afectado y por qué.

No solo hay que revisar las paredes

​Después de un sismo, la inspección de un inmueble tampoco debería concentrarse exclusivamente en sus muros.

Colliers recomienda revisar las redes de agua, energía y gas, debido a que los movimientos pueden ocasionar daños que no necesariamente se manifiestan de inmediato y posteriormente pueden traducirse en fugas, humedades u otras fallas.

Ante una situación que genere dudas, la revisión debe hacerse con precaución y, cuando sea necesario, solicitar la intervención de personal especializado.

El estacionamiento puede ayudar a detectar algunos daños

​En algunos edificios, el estacionamiento permite observar directamente elementos como columnas y vigas que en otras zonas permanecen cubiertos por acabados.

Por esta razón, estos espacios pueden ofrecer una referencia adicional durante una primera inspección visual, especialmente para identificar fisuras, desplazamientos o señales de deterioro.

Sin embargo, observar que una columna o una viga parece intacta tampoco permite descartar daños que no sean visibles.

¿Cuándo se necesita un ingeniero estructural?

​Una inspección visual sirve para identificar señales de alerta, pero no reemplaza una evaluación estructural.

Cuando existen dudas sobre el comportamiento de una edificación después de un sismo, la recomendación de Colliers es acudir a un ingeniero estructural o profesional especializado, quien podrá determinar el alcance de la afectación y establecer si son necesarias reparaciones, mantenimiento o intervenciones de mayor alcance.

Luis Manuel Rincón señaló que la respuesta tampoco debería consistir en asumir automáticamente el peor escenario ante cualquier fisura.

“No se trata de evacuar un edificio cada vez que aparece una fisura, pero tampoco de minimizar cualquier daño. La decisión debe partir de una revisión que permita establecer cómo se comportó la edificación y si existen condiciones que puedan poner en riesgo a sus ocupantes”, aseguró.

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Por eso, la clave está en no confundir una primera observación con un diagnóstico técnico.

Revisar antes de reparar también evita tomar decisiones a ciegas

​La recomendación de revisar primero y reparar después no se limita a los daños producidos por una emergencia.

Colliers planteó que las revisiones periódicas de estructura, fachadas, redes, acabados y elementos no estructurales permiten detectar problemas antes de que se conviertan en una emergencia y, además, facilitan la planificación de las inversiones necesarias.

Una de las herramientas mencionadas por la compañía es la Debida Diligencia Técnica (DDT), una revisión integral que permite conocer el estado de un inmueble, identificar riesgos y determinar qué intervenciones o inversiones podrían ser necesarias.

Esto puede ser especialmente útil cuando existen dudas sobre el estado de una edificación o cuando sus propietarios necesitan tomar decisiones sobre mantenimiento, reforzamiento o futuras intervenciones.

La señal más importante es no ocultar el daño

​Una fisura puede terminar siendo únicamente un daño en un acabado o en un elemento de mampostería, pero su apariencia por sí sola no siempre permite determinar su origen.

Por eso, después de un sismo, documentar los cambios, observar puertas, ventanas y muros, revisar elementos estructurales y verificar las redes del inmueble puede ayudar a identificar situaciones que necesitan atención.

La recomendación central es sencilla: antes de tapar, resanar o pintar una fisura nueva, primero hay que entender por qué apareció. Si hay señales de desplazamiento, deformación o afectación de elementos importantes, la revisión de un profesional especializado permitirá determinar qué ocurrió y qué medidas corresponden.