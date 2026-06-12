La sensación de recibir una pequeña descarga al tocar a otra persona es un fenómeno frecuente que suele generar curiosidad.

Aunque algunas personas lo asocian con una conexión especial o con una transferencia de energía, la ciencia explica que se trata de un proceso relacionado con la electricidad estática y el movimiento de electrones entre cuerpos con cargas diferentes.

Este fenómeno tiene su origen en la estructura básica de la materia. Todos los objetos y seres vivos están formados por átomos, compuestos por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa.

En condiciones normales, los átomos mantienen un equilibrio entre protones y electrones, por lo que se consideran eléctricamente neutros.

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Sin embargo, cuando ese balance se altera debido al contacto o la fricción entre materiales, algunos cuerpos pueden acumular una carga eléctrica superior a la habitual.

Cómo ocurre la descarga eléctrica

De acuerdo con explicaciones de la International Science Teaching Foundation de Estados Unidos, los electrones son las partículas que se desplazan con mayor facilidad.

Cuando un objeto o una persona acumula un exceso de electrones, adquiere una carga negativa que busca equilibrarse al entrar en contacto con otro cuerpo que tenga una carga diferente.

Ese intercambio genera una descarga breve conocida como electricidad estática. La reacción puede percibirse como una chispa o una sensación similar a un pinchazo, producto de la liberación repentina de energía acumulada.

La Enciclopedia Británica señala que este proceso suele producirse cuando dos materiales se frotan entre sí, especialmente si se trata de superficies aislantes y secas.

Como resultado, ambos adquieren cargas opuestas que posteriormente pueden descargarse al entrar en contacto con un tercer elemento.

La influencia del clima

El clima también desempeña un papel importante. Según información publicada por “The Times of India”, las descargas estáticas son más frecuentes durante el invierno o en ambientes secos, ya que la baja humedad facilita la acumulación de electrones sobre la superficie de la piel y otros materiales.

En contraste, los ambientes húmedos contribuyen a disipar las cargas eléctricas acumuladas, reduciendo la probabilidad de experimentar este tipo de descargas al tocar otra persona o un objeto conductor.

Curiosidades sobre la electricidad estática

Entre los ejemplos más conocidos de electricidad estática se encuentran los rayos durante las tormentas, que se producen por la acumulación y liberación de cargas eléctricas en la atmósfera.

No obstante, las descargas cotidianas entre personas suelen ser de muy baja intensidad y no representan un riesgo para la salud.

La ciencia también indica que ciertos materiales favorecen la generación de carga eléctrica. Por ejemplo, frotar seda con vidrio puede producir carga positiva, mientras que el contacto entre la piel humana y materiales como el plástico o la goma puede generar una acumulación de carga negativa.