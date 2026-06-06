( El Tiempo / GDA )

Hablar mientras se duerme es una conducta más común de lo que muchas personas creen. Este fenómeno, conocido como somniloquia, puede manifestarse mediante susurros, palabras aisladas o conversaciones aparentemente coherentes y, aunque suele generar curiosidad o preocupación, los expertos señalan que en la mayoría de los casos no representa un problema de salud grave.

¿Qué es y por qué ocurre?

La somniloquia es una parasomnia, es decir, una conducta anormal que ocurre durante el sueño. Se estima que dos de cada tres personas experimentan episodios de hablar dormidas en algún momento de su vida.

Quienes presentan este fenómeno suelen desconocer por completo lo ocurrido durante la noche. Al despertar, generalmente no recuerdan haber hablado ni el contenido de las palabras pronunciadas.

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Según especialistas en medicina del sueño, el cerebro no permanece completamente inactivo durante el descanso. En algunos momentos puede existir una mezcla entre estados de vigilia y sueño que permite la activación de áreas relacionadas con el lenguaje.

Las principales causas de hablar mientras se duerme

Los expertos señalaron que cualquier alteración en la calidad del sueño puede aumentar la probabilidad de presentar episodios de somniloquia.

Entre los factores más frecuentes se encuentran:

• Estrés emocional.

• Ansiedad.

• Falta de sueño.

• Consumo de alcohol.

• Episodios de fiebre.

• Alteraciones en los horarios de descanso.

• Trastornos del sueño subyacentes.

La doctora Michelle Drerup, especialista en medicina conductual del sueño de Cleveland Clinic, explicó que cualquier situación que interrumpa los patrones normales de descanso puede favorecer este comportamiento.

¿Realmente se revelan secretos al hablar dormido?

Una de las creencias más extendidas es que las personas revelan pensamientos ocultos o secretos mientras duermen. Sin embargo, los especialistas afirman que no existe evidencia científica que respalde esta idea.

Un estudio publicado en 2017, que analizó el contenido de las expresiones verbales de 232 participantes, encontró que la palabra más repetida era “no”. Además, se registró una presencia frecuente de expresiones ofensivas relacionadas con el contenido de los sueños.

Los investigadores destacan que las frases pronunciadas durante el sueño no necesariamente reflejan pensamientos conscientes ni situaciones reales.

En qué fase del sueño ocurre la somniloquia

Contrario a lo que muchas personas creen, hablar dormido no ocurre exclusivamente durante los sueños.

Las investigaciones indican que entre el 75% y el 80% de los episodios se producen durante el sueño no REM, mientras que entre el 20% y el 25% ocurre durante la fase REM, etapa asociada con sueños más vívidos.

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Cuando la somniloquia aparece durante el sueño REM, las palabras suelen estar relacionadas con el contenido del sueño. En cambio, durante el sueño no REM predominan expresiones más breves, sonidos aislados o frases sin aparente coherencia.

Incluso es posible mantener una conversación con una persona que habla dormida, aunque al despertar no recordará el intercambio.

Cómo reducir los episodios de hablar mientras se duerme

Los especialistas recomiendan mejorar los hábitos de sueño para disminuir la frecuencia de estos episodios.

Las principales recomendaciones incluyen:

• Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

• Dormir entre siete y nueve horas cada noche.

• Evitar la cafeína al menos seis horas antes de dormir.

• Limitar el consumo de alcohol.

• Reducir los niveles de estrés mediante actividades relajantes.

• Mantener el dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura entre 15 y 19 grados Celsius (59 ° y 66.2 ° Fahrenheit).

Aunque la somniloquia suele ser inofensiva, los expertos recomiendan buscar atención médica si los episodios son muy frecuentes, interfieren con el descanso, aparecen junto a conductas violentas durante el sueño o se acompañan de otros trastornos como sonambulismo o apnea del sueño.