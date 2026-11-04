Aunque su historia se remonta a prácticas ancestrales en las montañas del Cáucaso, en los últimos años el kéfir ha comenzado a ser analizado bajo el rigor de la ciencia moderna.

Investigaciones publicadas en bases de datos científicas como PubMed y BioMed Central (BMC) lo describen como una matriz compleja de microorganismos vivos —que puede albergar entre 30 y 60 cepas distintas, dependiendo del cultivo— que interactúan de forma directa con los sistemas digestivo, inmunológico y metabólico. Aunque los ensayos clínicos en humanos aún son limitados, los hallazgos preliminares apuntan a que su consumo regular ayuda a restablecer el equilibrio microbiano, aliviar malestares estomacales y modular respuestas inmunológicas.

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¿Qué es y de dónde proviene?

El kéfir se elabora a partir de nódulos o gránulos de consistencia gelatinosa y color blanquecino que contienen una comunidad simbiótica de bacterias lácticas y levaduras. Al fermentar los azúcares del líquido base, estos cultivos producen ácido láctico, pequeñas trazas de etanol, dióxido de carbono y compuestos bioactivos.

“El concepto es una comunidad de bacterias y levaduras que viven en simbiosis; es decir, que sacan provecho de una vida en común”, explica el doctor César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT).

El consumo habitual de kéfir se asocia con mejoras en diversos indicadores: mayor tolerancia a la lactosa, actividad antibacteriana, disminución del colesterol, regulación de la glucemia, efecto antihipertensivo y antiinflamatorio, acción antioxidante y antialérgica, posible actividad anticancerígena, y propiedades cicatrizantes. ( La Nación Argentina / GDA )

El origen de esta bebida se remonta a los pastores del Cáucaso, quienes elaboraban un brebaje llamado ayrag al almacenar leche en odres de piel de cabra sin lavar. Con el tiempo, notaron que la película blanca formada en el interior fermentaba el líquido, generando una bebida más estable, duradera y de sabor peculiar a la que llamaron kéfir, término derivado de una raíz turca que traduce “sentirse bien”.

Variedades principales

En el mercado y en la preparación casera existen dos versiones predominantes:

Kéfir de leche: De textura espumosa, sabor ácido y consistencia similar a la del yogur líquido. “Aporta proteínas, vitaminas del complejo B, vitamina K2, calcio, fósforo y otros minerales esenciales”, destaca Casavola.

De textura espumosa, sabor ácido y consistencia similar a la del yogur líquido. “Aporta proteínas, vitaminas del complejo B, vitamina K2, calcio, fósforo y otros minerales esenciales”, destaca Casavola. Kéfir de agua: Se fermenta utilizando agua, azúcar, frutas y cultivos específicos. Posee menor contenido calórico y proteico, pero conserva una importante carga de probióticos y metabolitos bioactivos.

Impacto en la salud digestiva e inmunológica

Diversas investigaciones preclínicas (en modelos de laboratorio y animales) asocian el consumo habitual de kéfir con una variedad de propiedades:

Mejor digestión y mayor tolerancia a la lactosa (las bacterias predigieren gran parte del azúcar de la leche).

Acción antibacteriana, antioxidante y antiinflamatoria.

Apoyo en el control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

Propiedades antihipertensivas, antialérgicas y cicatrizantes.

La presencia de microorganismos beneficiosos como Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae y Kluyveromyces marxianus produce ácidos orgánicos y kefirán, un polisacárido exclusivo de estos gránulos. Según Casavola, estos compuestos acidifican saludablemente el colon, frenan el crecimiento de bacterias patógenas y funcionan como prebióticos naturales.

Por su parte, la especialista Milagros Sympson subraya que al optimizar el ambiente del intestino, se facilita la asimilación de minerales esenciales como el calcio y el magnesio. Además, un estudio divulgado en BMC Medicine evidenció que el kéfir ayuda a revertir la disbiosis intestinal (el desequilibrio de la microbiota), incluso en pacientes bajo cuidados intensivos.

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En cuanto a las defensas, Sympson recuerda un dato biológico clave: en el intestino reside cerca del 70% de las células del sistema inmunitario. Los péptidos bioactivos generados durante la fermentación refuerzan la pared intestinal, impidiendo el paso de toxinas al torrente sanguíneo y estimulando la respuesta celular contra patógenos.

Cómo prepararlo en casa y dosis diaria recomendada

La elaboración doméstica es directa, pero exige estrictas medidas de higiene para evitar contaminaciones:

Ingredientes y fermentación: Coloca los gránulos en un frasco de vidrio limpio con leche (animal o vegetal) o con agua endulzada, según la variante preferida. Reposo: Deja reposar el frasco a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas. Colado y conservación: Cuela el líquido para separar los gránulos (los cuales pueden reutilizarse de inmediato) y refrigera la bebida obtenida.

Pautas de seguridad:

Esteriliza los frascos y recipientes previamente.

Evita el contacto con cucharas o filtros de metal; opta por utensilios de plástico, madera o silicón.

Mantén una higiene rigurosa en el área de cocina y separa alimentos crudos de los cocidos en la nevera.

Consume el líquido refrigerado en un plazo de 7 a 10 días. Ante cualquier alteración en el olor, color o textura, desecha la preparación.

En cuanto a la cantidad recomendada, Sympson puntualiza que no se requieren porciones excesivas: una ingesta de 100 a 200 mililitros diarios basta para obtener sus beneficios probióticos, siempre que se combine con una alimentación equilibrada y constancia en el consumo.