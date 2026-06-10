Miles de paquetes de toallitas para bebé comercializadas bajo la marca Up & Up fueron retirados voluntariamente del mercado luego de que pruebas detectaran la presencia de bacterias que podrían representar un riesgo para la salud de bebés y niños pequeños.

La medida afecta varios lotes de las toallitas sin fragancia y con aroma a pepino fresco que se vendían en tiendas Target de Estados Unidos y a través de Internet.

Toallitas para bebés retiradas. ( FDA )

De acuerdo con un aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), análisis realizados a los productos identificaron la presencia de las bacterias Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli.

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La agencia advirtió que la exposición a estos microorganismos podría provocar infecciones graves, especialmente en recién nacidos, bebés, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Según la FDA, aunque las personas saludables podrían experimentar infecciones localizadas, en poblaciones más vulnerables existe el riesgo de que la infección se propague al torrente sanguíneo y provoque complicaciones potencialmente mortales, como sepsis o neumonía.

El retiro fue iniciado por Target en coordinación con el fabricante de los productos, identificado como Sapro Temizlik Urunleri, luego de recibir reportes de consumidores relacionados con posibles efectos adversos.

Entre las quejas recibidas figuran casos de irritación en la piel, irritación ocular y posibles infecciones asociadas al uso de las toallitas.

La compañía indicó que la medida se tomó por precaución mientras continúa la investigación sobre los incidentes reportados.

Productos incluidos en el retiro

Toallitas para bebé Up & Up sin fragancia

Paquete de 20 unidades (UPC 085239265956)

Paquete de 72 unidades (UPC 085239265949)

Paquete de 216 unidades (UPC 085239265963)

Paquete de 800 unidades (UPC 085239266137)

Paquete de 1,200 unidades (UPC 085239266090)

Toallitas para bebé Up & Up con aroma a pepino fresco

Paquete de 72 unidades (UPC 085239265970)

Paquete de 216 unidades (UPC 085239265994)

Paquete de 800 unidades (UPC 085239265987)

Las toallitas sin fragancia incluidas en el retiro fueron fabricadas entre el 7 de noviembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026, con fechas de expiración comprendidas entre mayo y noviembre de 2028.

En el caso de las versiones con aroma a pepino fresco, los lotes afectados fueron fabricados entre el 29 y el 30 de diciembre de 2025 y tienen fechas de expiración entre junio de 2028.

Target exhortó a los consumidores a dejar de utilizar inmediatamente los productos afectados y devolverlos a cualquier tienda de la cadena para recibir un reembolso completo.