Julie Gibson Clark revirtió su “edad biológica” 20 años con un sencillo plan, que, a diferencia de otros, no incluye dietas restrictivas, puntajes de sueño prefectos ni rutinas extremas.

La mujer quien se define a sí misma como una “biohacker renuente”, no llega a los extremos de Bryan Johnson, pero sus métodos parecen ser igual de efectivos.

En 2023, Clark incluso superó a Johnson en algo llamado las “Olimpiadas del Rejuvenecimiento”, donde los biohackers compiten por ver cuánto pueden ralentizar su ritmo de envejecimiento.

Los resultados de pruebas que evaluaron diversos biomarcadores, incluyendo grasas en sangre, azúcar en sangre y función pulmonar, la colocaron en segundo lugar en la tabla de clasificación, por delante de Johnson, quien asegura ser “la persona más sana del planeta”.

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Clark, quien no bebe alcohol ni fuma, aprendió la importancia de mantenerse en forma y llevar una dieta equilibrada gracias a su padre, quien fue astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés).

Tras pasar por un divorcio y un susto de salud al encontrarle dos bultos en el seno izquierdo, Clark decidió explorar el mundo del “biohacking” en lugar de recurrir a antidepresivos y otros medicamentos tradicionales.

En diálogo con Daily Mail mencionó que la motivaron los diagnósticos de demencia y Parkinson de sus padres, con la esperanza de poder combatir esas enfermedades durante el mayor tiempo posible.

Clark le dijo que “no es necesario ser millonario como Johnson para iniciarse en el biohacking”. Y aseguró que el sueño, la dieta y el ejercicio son los factores más importantes que afectan la duración de la vida.

“Priorizo mis conexiones sociales”, dijo, “así que, si salgo con mis amigos a una fiesta y esta dura hasta la 1:00 a.m., me quedo hasta la 1:00 a.m. Quiero sonreír cuando muera, no quiero volver a casa temprano a dormir para cumplir con mis puntajes de sueño. No haré eso, gracias”, comentó.

La rutina para revertir la edad

5:00 a.m.: se despierta, practica meditación, lee y toma un cóctel de suplementos. Entre estos, incluye nicotinamida ribósido (para bajar la presión arterial), nicotinamida mononucleótido (para energía y reparación de ADN), taurato de magnesio, glutatión liposomal y vitamina C.

10:00 a.m.: prepara un “latte verde” con caldo de huesos, verduras de hoja verde, manzana, semillas de lino, nueces, especias y proteína en polvo.

11:00 a.m.: Su primera comida: un “bol de verduras” con entre 0.5 y 0.6 libras de vegetales (a veces blanqueados, a veces crudos).

Ejercicio: Mezcla rutinas diarias (comienza a las 7:00 a.m.) que incluyen entrenamiento de fuerza y “core”. Tras hacer ejercicio, pasa hasta 30 minutos en el sauna, seguido de una ducha fría de 4 a 5 minutos.

Tarde: A la 1:00 p.m. medita otros 20 minutos.

Cena: Realiza su última comida alrededor de las 5:00 p.m. para no irse a dormir con el estómago lleno, lo cual puede interrumpir el sueño. Sus cenas suelen incluir sardinas con tomates salteados y huevos pasados por agua con kimchi.

Clark dedica los domingos a descansar y recargar energías. “No significa que no haga nada, simplemente no tengo compromisos. A menudo termino haciendo senderismo o caminando, idealmente con amigos. Pero si no salgo de casa, también está bien”.

Para quienes buscan “retroceder el reloj”, concluyó: "No esperen. Creo que todos sabemos que el sueño es importante y que comer bien es importante. Nunca seremos perfectos, no estamos destinados a ser perfectos, somos humanos. Podemos manejar algunos errores y podemos manejar alguna papa frita ocasional".