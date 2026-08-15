El momento de despertar no solo marca el comienzo de una nueva jornada. Después de varias horas de descanso, el organismo empieza a pasar de un estado de reposo a otro de actividad y el aparato digestivo también participa en esa transición.

La motilidad intestinal y la microbiota están relacionadas con los ritmos diarios. Por eso, mantener ciertos hábitos al comenzar la mañana puede ayudar a establecer una rutina más regular para el organismo.

Agua para comenzar la mañana

Uno de los primeros gestos puede ser tan sencillo como beber agua. Tras pasar varias horas sin ingerir líquidos, comenzar el día con un vaso contribuye a recuperar parte de la hidratación y puede acompañar la puesta en marcha del sistema digestivo.

PUBLICIDAD

“Tomar un vaso de agua al despertar es parte de una buena rutina digestiva porque activa reflejos en el cuerpo”, explicó Silvia Gómez, experta en microbiota.

Entre esas respuestas se encuentra el reflejo gastrocólico, un mecanismo fisiológico mediante el cual la llegada de contenido al estómago puede favorecer los movimientos del colon. Esto puede contribuir al tránsito intestinal, aunque no significa que beber agua vaya a provocar necesariamente una evacuación inmediata.

A ese primer gesto puede sumarse el movimiento. Caminar durante unos minutos, estirar o simplemente levantarse y desplazarse por la casa permite dejar atrás la inactividad de las horas de sueño.

La recomendación de Gómez es sencilla: “Entre 5 y 10 minutos de movimiento suave, como caminar o estirar, despierta el sistema nervioso entérico. Tu intestino se activa con el movimiento”.

Alimentación y calma también hacen parte de la rutina

El desayuno puede convertirse en otra señal dentro de esa secuencia para quienes acostumbran a comer durante las primeras horas del día. Más que buscar una preparación específica, la experta destacó la importancia de combinar elementos que aporten fibra, agua y algo de grasa.

Frutas, cereales integrales, frutos secos y semillas son algunas de las fuentes de fibra mencionadas. Este nutriente puede favorecer una alimentación beneficiosa para la microbiota, aunque aumentar su consumo de manera brusca y sin suficiente líquido puede generar molestias digestivas.

La mañana, sin embargo, no depende únicamente de lo que llega al estómago. Las prisas y el estrés también pueden influir en la actividad digestiva. Un comienzo del día marcado por la tensión puede dificultar la relajación necesaria para que el organismo funcione con normalidad.

PUBLICIDAD

“Evitar el caos matutino, como el estrés o las prisas, frenan la motilidad. Tu intestino necesita calma para funcionar”, señaló Gómez.

Por esa razón, unos minutos de respiración lenta y profunda pueden formar parte de la rutina. La experta explica que este ejercicio estimula el nervio vago, relacionado con la comunicación entre el sistema nervioso y el aparato digestivo.

La clave está en la constancia

No se trata de encontrar un único hábito capaz de transformar la salud intestinal de un momento a otro. La propuesta de la especialista consiste en reunir pequeñas acciones que puedan repetirse con cierta regularidad.

“Tu intestino ama la rutina: despertar, moverse o desayunar cada día a su hora”, resumió Gómez.

Mantener horarios relativamente estables también puede ayudar al organismo a reconocer sus propias señales y favorecer una rutina intestinal más previsible.

En ese sentido, el primer tramo de la mañana puede convertirse en un espacio para acompañar el funcionamiento digestivo sin recurrir a soluciones extraordinarias. El agua es una pieza de esa rutina, pero el movimiento, la alimentación, el descanso y el manejo del estrés completan el conjunto.