¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries querido, esta semana a pesar de las vicisitudes, tú no le bajas. Al contrario, tienes un talento para apretar cuando la cosa se pone difícil que es digno de admirar. A ti los obstáculos no te frenan, te dan fuerza y torque. Esta semana estás resolviendo veinte cosas, pero te veo con la mirada en la meta y lo vas a lograr.

🐂 TAURO

Tauro, recoge tu casa, hazme el favor. Puede que recibas una visita sorpresa esta semana y no quiero que estés en la mala porque tienes un revolú en la sala. Pon tu espacio lindo, compra flores, prende un incienso y crea el espacio que a ti te gusta para que después no estés buscando teteo en la calle.

👬 GÉMINIS

Géminis, esta semana el bochinche te busca. Alguien va a tratar de sacarte información o te van a contar un chisme demasiado bueno. No te emociones de más y lo cuentes por ahí o revuelques el avispero. Disfruta, pero mantén la distancia. Si no es contigo la cosa, no te metas.

🦀 CÁNCER

Cáncer querido, se acabó el descuento y los favores por tu trabajo. Vas a tener conversaciones incómodas, pero necesarias de chavos y de tu tiempo. Esta semana alguien puede tratar de regatear tus costos. Tú pon el número y quédate tranqui. El que puede, puede. Y el que no, pues no.

🦁 LEO

Leo, qué bueno que te gusta ser el centro de atención porque esta semana el foco está puesto en ti. Empezó el talent show. Te toca enseñar lo que llevas tanto tiempo trabajando. No hay vuelta atrás. No desconfíes de lo que tienes. Haz lo tuyo y después lo perfeccionas.

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👧 VIRGO

Virgo, va a sonar el teléfono y no es el banco para decirte que pagues las tarjetas. Te va a llegar una oportunidad de trabajo que no viste venir. Tú sigue tirando balas locas. Una va a caer. Te aplaudo porque no te quitas. Tú vas a ti y, no sabes cómo, pero siempre encuentras la forma de que las cosas pasen.

⚖️ LIBRA

Librita, esta semana te vas a tirar la tela hasta para ir a la farmacia. Te quieres arreglar, salir, tomarte fotos y aparecer donde haya gente. Vas a virar cuellos y la gente se va a sentir atraída a ti. Me encanta, pero no te apuntes a planes a lo loco. Escoge bien tus actos de aparición.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, hay movimiento en el trabajo. Ya era hora. La cuenta de banco iba en picada pero ahora empieza a coger fuerza y se estabiliza de nuevo. Si las oportunidades no llegan con la rapidez que quieres, vas a tener que tocar puertas tú a ver cuál abre. Lo importante es: Viene tolta.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, te aburriste y ya te veo con un follón o invento nuevo. Estás buscando pasajes, cursos y escribiéndole a gente que ni conoces. Me encanta cuando te entra el espíritu de la pompiaera pero no tienes que dejarlo todo para empezar algo nuevo.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, te deben chavos y los tienes que cobrar ya. Como dice el refrán: El que no llora... Ponte a enviar emails, llama y ponte pa’ eso porque ese dinero no va a entrar solo. Esta semana es para que pongas las cuentas al día. Aprovecha y cobra también los ATH móvil que no te han enviado.

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🏺 ACUARIO

Acuario, alguien te está dando dolores de cabeza. Puede ser un cliente, un pana o tu pareja. Estás con bien poca paciencia. Respira hondo antes de hablarle raspa’o a alguien que no se lo merece. Si estás de mal humor, avisa antes para que la gente se prepare.

🐟 PISCIS

Piscis, la vida te está pidiendo una rutina nueva. Levántate más temprano, sal del amotetamiento y ponte las pilas. Esta semana algo cambia en el trabajo y aunque al principio sea un badtrip, termina ayudándote. Tienes que poner de tu parte para que la cosa venga fuerte.