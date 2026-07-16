¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries, esta semana necesito que te me concentres. Te pones a hacer algo y dos horas después te me fuiste en el viaje viendo fotos del 2019. Cada vez que te distraigas con una bobería, se te va la tarde completa. Haz primero lo importante y después pierdes el tiempo en paz.

🐂 TAURO

Tauro, te veo con un brillo en los ojos. Algo te tiene con ilusión, esperanza y alegría. No sé si es un romance nuevo o que estás puesto pa’ lo tuyo, pero te veo con enfoque y con ganas de actividades extracurriculares. Aprovecha que estás en alta y sal a la calle, ponte linda o lindo y rompe.

👬 GÉMINIS

Mi amor, tienes un montón de cosas que hacer y te veo en las redes escroleando sin parar. Esta semana ponte un límite porque después te da estrés y te da la ansiedad de compararte con los demás. Olvídate de la gente y en vez de consumir tanto contenido, postea tú.

🦀 CÁNCER

Dímelo Cáncer, te veo radiante últimamente. Estás en cuanto evento, actividad, fiestas, comiditas... no le estás diciendo que no a nada. Eso está bien porque es tu cumple y estás en el desacato de vivir un año más. Ahora bien, no gastes tanto, invierte en ti con mesura.

🦁 LEO

Leo, se están prendiendo las turbinas. Se acerca tu temporada y el león que vive dentro de ti se está activando. Te está subiendo la adrenalina, estás empezando a sentir el poder. Ponte tus mejores telas y saca esa energía a pasear. Lo tuyo viene por ahí.

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👧 VIRGO

Virgo, llevas como una semana abriendo el email cada media hora, mirando el teléfono y preguntándote por qué la cosa no se está moviendo. Mi amor, el agua no hierve más rápido porque levantes la tapa cada cinco minutos. Sigue metiéndole a lo tuyo y deja que las cosas lleguen cuando les toque.

⚖️ LIBRA

Libra, esta semana te vas a dar cuenta de que estabas cargando una preocupación que ni era tuya. Hay gente que te cuenta un problema y tú automáticamente lo conviertes en un. proyecto personal. A veces lo más que puedes hacer por alguien es escuchar y estar.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, tú esta semana tienes una adrenalina que no tiene precedentes. Tienes la mente a 100 millas por hora, estás enviándole mensajes a medio mundo y poniendo las cosas a correr. No pierdas el enfoque, nada importa nada más que tus proyectos y tus cosas ahora mismo.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, esta semana no cojas prestado ni prestes nada porque se te va a olvidar. Entre Mercurio retrógrado y tu memoria selectiva, puedes estar toda la tarde buscando algo que tú regalaste o prestaste en el 2015. Antes de irte en brote echándole la culpa a todo el mundo, haz memoria.

🐐 CAPRICORNIO

Mi vida, esta semana alguien va a pensar que tú ibas a hacer algo... y tú vas a asumir que le tocaba a la otra persona. Al final, nadie lo hizo y se formó un papelón. Pregunta. Confirma. Aclara. Un mensaje de diez segunditos te puede ahorrar dos semanas apagando fuegos.

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🏺 ACUARIO

Acuario, esta semana no confíes en tu memoria. Si tienes que acordarte de algo, escríbelo. Porque vas a salir de tu casa pensando que no se te quedó nada y cuando llegues al sitio te vas a dar cuenta de que dejaste lo más importante. Otra cosa: revisa los bolsillos antes de echar la ropa a lavar.

🐟 PISCIS

Piscis, lee dos veces ese mensaje antes de darle send. Esta semana se presta para papelones, así que tienes que estar súper pendiente. Si vas a stalkear, sanamente, a alguien en instagram, aségurate de que no se te escape un like en una foto del 2011.