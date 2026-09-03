¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries, esta semana ponte linda o lindo aunque no tengas planes. Báñate, échate perfume y ponte algo que no sea la misma camisa con la que llevas tres días haciendo diligencias. No salgas a la calle esbarata’o o esbaratá. Tú no sabes con quién te puedes encontrar en la calle. Ojo al pillo.

🐂 TAURO

Tauro, esta semana deja de usar el trabajo como excusa para no salir. Siempre aparece un email, una gaveta que organizar o algo que “tienes que adelantar”. Cierra la computadora y acepta el jangueo. El to-do list va a seguir ahí el lunes; ese crush quizás no.

👬 GÉMINIS

Géminis, recoge el chiquero que tienes en tu casa porque esta semana puede que pasen cosas y tu cuarto no está preparado para recibir visitas. Cambia las sábanas, recoge la montaña de ropa y bota los quince vasos de agua que tienes en la mesa de noche. Llegó el fin del polvorín.

🦀 CÁNCER

Cáncer, esta semana piensa antes de hablar porque vas a estar con la lengua suelta y poca paciencia. Tienes que cogerlo suave. No papelonees desde el coraje ni envies audios a lo loco de 9 minutos. Puedes tener la razón y perderla por disparar de la vaqueta. Respira antes de darle send.

🦁 LEO

Leo, esta semana vas a tener la labia encendía y puede darte con revivir conversaciones viejas. No le escribas a tres personas por aburrimiento para después esconderte cuando quieran verte. Si activas el chat, hazte cargo del revolú.

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👧 VIRGO

Virgo, estás en tu temporada y te va a dar con cambiarte el pelo, comprarte ropa y hacerte un makeover completo. Date el gustito, que bastante has trabajado, pero no te vuelvas loco o loca dando tarjetazos. No tienes que cambiar todo de cantazo. Empieza por una camisita y vamos viendo.

⚖️ LIBRA

Libra, esta semana estás en alta y la gente lo va a sentir. Si llevas días pensando en pedir un favor, presentar una idea o hablar con alguien que te intimida, hazlo ahora. No le des veinte vueltas. Ve a to’as, enseña tu carita linda y pregunta. Lo peor que te pueden decir es que sí.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, esta semana un pana te puede conectar con una oportunidad buena. No dejes el mensaje sin contestar tres días o te des puesto. Envía lo que te pidan, llega a tiempo y haz lo tuyo. Puede que de ahí salgan cosas más grandes. No te des tanto puesto que después llaman a otra persona.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, esta semana tus panas te van a apuntar en un plan que esta bueno, hasta que veas cuánto cuesta. No caigas en la trampa de poner todo en la tarjeta y que te pasen los chavos después porque te puedes pillar. Que te los envíen primero y después reservas.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, por favor, actualiza tu resumé porque esta semana te puede salir una oportunidad de trabajo y no puedes seguir enviando el del 2020. Añade todo lo que has hecho y échate flores. No seas humilde en el único documento donde puedes frontear tus logros.

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🏺 ACUARIO

Acuario, esta semana sal con tiempo porque no te quiero ver en el tapón, buscando parking y maldiciendo a medio mundo porque estás tarde. Trata de no salir de tu casa a la misma hora que se supone que llegues. Organízate para que no llegues a los sitios azorá o azora’o.

🐟 PISCIS

Piscis, esta semana vas a tener la creatividad encendía y y rápido vas a querer comprar materiales, bajar tres apps y coger un curso. Usa primero lo que tienes guardado de tus inventos anteriores. La idea está buena, pero dale casco antes de gastar en los materiales más caros de la tienda.