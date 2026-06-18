Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
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🐏 ARIES
Te veo tachando algo de la lista esta semana y, automáticamente, añadiendo tres cosas nuevas. Qué mucho te cuesta estar quieto o quieta. Mi amor, sí, falta un montón de trabajo, pero también tienes que sacar aunque sea medio día para ti y estirar antes de seguir corriendo. Estás llegando. Te felicito.
🐂 TAURO
Torito, hay alguien que te tiene dando casco. Estás analizando todo: por qué dijo eso, qué le dije yo, qué le pasa… Mi amor, ni esa persona sabe. Llevas días pensando y pensando, y creo que es momento de fluir. Si quiere hablar, va a hablar. Si no, pues no. Tú sigue en lo tuyo que bastantes cosas tienes que hacer.
👬 GÉMINIS
Géminis, te aburriste y eso es un peligro porque cuando ustedes se aburren les da con cambiarse el pelo, mover los muebles, aprender cerámica o mudarse a otro continente. Vamos con calma. No estoy diciendo que no hagas cambios. Estoy diciendo que quizás no tienes que cambiar tu vida completa un jueves por la tarde.
🦀 CÁNCER
Mi vida, hay gente que se cree que te conocen y hablan de ti como si supieran. Se pasan dando opiniones sin que nadie se las pida. Ni les hagas caso. Tú sigue en la tuya, tranqui, metiéndole a lo tuyo porque esta semana esa gente se va a llevar una sorpresita. Van a ver de lo que eres capaz y se van a quedar bien calladitos.
🦁 LEO
Leo, te va a dar un follón con algo esta semana y no lo vas a soltar: una serie nueva, una canción, una cuenta de TikTok, un hobby nuevo. Lo que sea. De momento, va a ser tu personalidad completa por cuatro días. Vas a hablar del tema 24/7. Honestamente, me encanta. Hace tiempo no te veía tan pompiao con algo.
👧 VIRGO
Tú eres capaz de estresarte por adelantado para ahorrar tiempo después. Si algo malo va a pasar el jueves, tú empiezas a paniquear el lunes. Esta semana trata de aceptar que no todo necesita tanto plan. Hay cosas que se pueden resolver cuando lleguen y ya. Vamo’ a calmarnos.
⚖️ LIBRA
Libra, estabas haciendo algo de la forma más difícil y ni te habías dado cuenta. Esta semana alguien te va a enseñar un truco para hacerlo más fácil que te cambia la vida. El “badtrip” es que te vas a molestar pensando en todas las horas que perdiste antes de descubrir eso. Tranqui. Ya lo sabes.
🦂 ESCORPIO
Mi amor, te veo cogiendo lucha y rebuleando con la vida. Sabes qué, te entiendo. Yo sé que el calor está cabr*n, la gente está rara y encima medio Puerto Rico está sin agua. Te doy permiso esta semana para estar de mal humor, pero canaliza ese coraje en inspiración y energía y sácalo de tu sistema creativamente.
🏹 SAGITARIO
Se te va a perder algo esta semana. No te preocupes, que va a aparecer, pero antes vas a buscar en el mismo sitio siete veces. Puede que formes una perreta y que acuses a alguien, vas a decir: “ya busqué, aquí no está” y sí está. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que estabas buscando con estrés y así no se encuentra nada.
🐐 CAPRICORNIO
Mi vida, algo no va a salir como tenías planeado y te va a subir el cortisol porque ustedes aman esa agenda. Te encanta saber qué va a pasar a las 3�47 de la tarde. Que no cunda el pánico. Esta semana lo que hay es impro y vas a ver que vas a resolver mejor así que siguiendo el plan original.
🏺 ACUARIO
Acuario, alguien te va a leer la cartilla esta semana. Te van a hacer una observación tan específica que te vas a quedar en shock. Ni Rukmini ni Madame Mela la han pegado tanto. Vas a hacer lo que hacen todos los Acuario cuando los pillan: cambiar el tema y hacerse los locos.
🐟 PISCIS
La gente se está acostumbrando demasiado a que tú resuelvas. Que si un favorcito, que si préstame esto, que sí lo otro. No tienes que estar disponible cada vez que alguien necesite algo. Esta semana pon el celular en airplane mode y concéntrate en resolver tus cosas. Después bregamos con los demás.