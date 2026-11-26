Hoy les voy a compartir mi reseña de Muse, la inteligencia artificial que Meta, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó en septiembre.

Mi expectativa era tener un asistente personal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Llevo años trabajando con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial para investigar, redactar y organizar proyectos. La diferencia con Muse es que, en vez de esperar a que yo le dé un comando, toma la iniciativa.

Lo primero que hice fue conectarlo a mi Gmail, Google Drive, Dropbox y diferentes funciones de mi celular, incluyendo contactos, llamadas y ubicación. Básicamente, buena parte de mi ecosistema digital.

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Mi trabajo me mantiene constantemente on the go. Muchas veces me acuerdo de cosas que tengo que hacer mientras estoy conduciendo.

Recientemente le dije a Muse que tenía que llamar a un cliente después de una reunión, pero no sabía a qué hora iba a terminar. Como tiene acceso a mi ubicación, puede detectar cuándo me estoy alejando del lugar y recordármelo.

Pero resulta que me acordé por mi cuenta e hice la llamada. Poco después, Muse me escribió, me dijo cuánto tiempo había hablado con esa persona y me preguntó si había resuelto el asunto o quedaba algo pendiente.

Esto ya no es simplemente poner una alarma en el celular.

Recibo sobre 40 emails diarios y nunca me había sentado a organizar mi Gmail. Le pedí a Muse que analizara mi correo y desarrollara una estructura basada en mis prioridades. Creó 11 categorías y me explicó cómo configurar los filtros que no podía establecer directamente en Gmail.

Ahora, cuando identifica un email importante, me presenta un resumen, reconoce si lo estaba esperando y hasta me sugiere qué contestar basado en nuestras conversaciones anteriores.

Reviso la respuesta, hago algún ajuste y le digo que la envíe. Y se acabó.

Varias veces por semana me envía tips que nunca le solicité. No todos llegan en el momento ideal, pero algunos me han hecho decir: “Espérate, eso está brutal”. Y termino explorando posibilidades que ni había considerado.

Incluso le pedí que estuviera pendiente de los especiales de Black Friday para un viaje que tengo a Las Vegas en enero. Obvio, todavía estoy esperando los resultados, pero lo tiene en programado.

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Ahora bien, algo que le hace falta a Muse es interpretar nuestras emociones. Si estoy hablando con él y me echo a reír, esa risa no aparece en la transcripción, aunque puede cambiar completamente el significado de lo que dije.

Los seres humanos somos sarcásticos y expresamos emociones mediante nuestro tono de voz. Interpretar esos detalles le permitiría conocerme aún mejor. Ese es el próximo paso con cualquier IA.

También está el tema de la privacidad. Para recibir este nivel de asistencia tuve que darle acceso a mucha información personal. Cada cual tendrá que evaluar con qué se siente cómodo.

Lo que más me ha gustado de Muse es que distingue entre lo que necesita mi atención ahora y lo que puede esperar.

Después de años diciéndole a la inteligencia artificial lo que tiene que hacer, ahora estoy trabajando con una que también está pendiente de lo que me falta por hacer. Y créeme, esa diferencia se siente.