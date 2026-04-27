Desde tempranas horas de la mañana, múltiples usuarios reportaron problemas para entrar a sus cuentas de Microsoft Outlook, llegando incluso a pensar que habían sido víctimas de un posible hackeo debido a los repetidos intentos fallidos de inicio de sesión (login o sign in).

La plataforma, sin embargo, confirmó que se trata de una interrupción en sus servicios, según comunicó la empresa a través de la red social X.

“Hemos detectado que algunos usuarios pueden experimentar fallos intermitentes al iniciar sesión, incluyendo errores de ‘demasiadas solicitudes’ o cierres de sesión inesperados. Estamos analizando más a fondo la telemetría del servicio para identificar posibles próximos pasos y acciones de mitigación”, explicó la compañía a las 7:30 a.m.

PUBLICIDAD

Más tarde, a la 1:28 p.m., Microsoft indicó que continuaba trabajando en la solución del problema. “Hemos identificado un cambio reciente en el servicio que podría estar contribuyendo al problema y estamos probando revertirlo para determinar si esto soluciona el impacto”.

“Hemos completado la reversión y estamos monitoreando la salud del servicio mientras continuamos buscando otras vías de mitigación”, informó la empresa a las 2:14 p.m.

We're investigating an issue where users may be experiencing intermittent issues accessing https://t.co/ZUfyjth6sU. For more information, please visit https://t.co/uSHwRmXFJZ. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2026

Mientras tanto, la plataforma DownDetector reportó un aumento significativo en los reportes de usuarios desde aproximadamente las 5:00 a.m., siendo los problemas de inicio de sesión los más comunes.

La interrupción ocurre al inicio de la semana laboral, afectando a miles de usuarios que comenzaron su jornada con dificultades para acceder a sus correos electrónicos.