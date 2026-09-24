Xbox lleva prácticamente todo el año tratando de reinventarse y, si todavía quedaban dudas de cuán grande sería ese cambio, acaba de ocurrir algo que hace unos años hubiese parecido impensable: Halo estará bajo la casa de Call of Duty.

Pero para entender por qué esto es un big deal, hay que regresar un poco.

Microsoft lanzó su primera consola Xbox en 2001 acompañada de Halo, un videojuego que se convirtió en uno de sus mayores éxitos y ayudó a establecer la marca frente a gigantes como PlayStation y Nintendo. Durante 25 años, pocas franquicias han estado tan ligadas a la identidad de Xbox.

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El problema es que el Xbox de hoy está atravesando uno de los cambios más grandes de su historia.

Este verano Microsoft reconoció públicamente que su negocio de videojuegos no estaba funcionando como esperaba. Había aumentado considerablemente la cantidad de estudios bajo su control para producir juegos para consolas, computadoras, celulares y Game Pass, pero ese crecimiento no produjo los resultados esperados.

En julio comenzó lo que la compañía describió como la reestructuración más grande en la historia de Xbox: aproximadamente 3,200 puestos serían eliminados durante el año fiscal y varios estudios que Microsoft había comprado serían vendidos o volverían a operar independientemente.

Frankie López (Hambo) ( FENDEL.RAW )

Y desde entonces hemos visto cosas que hace apenas unos años hubiesen parecido una locura.

Double Fine, Compulsion Games y Undead Labs salieron de Microsoft y volvieron a ser independientes. Microsoft intentó encontrar un nuevo dueño para Ninja Theory, creadores de Hellblade, pero dos acuerdos fracasaron y ahora contempla cerrar el estudio. El futuro de Arkane también continúa bajo evaluación.

Esta semana se sumaron otros 268 despidos.

Pero entre todos los cambios hay uno que definitivamente llama la atención, Microsoft decidió que Activision será responsable del próximo gran Halo.

Sí, la misma Activision detrás de Call of Duty, la gigantesca franquicia militar que durante años ha dominado el género de disparos en el que Halo fue uno de los grandes referentes.

Ojo, esto no significa que los desarrolladores actuales de Call of Duty harán Halo. Activision creará un equipo separado específicamente para desarrollar la próxima entrega, mientras un grupo reducido de Halo Studios continuará atendiendo los juegos existentes.

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Y esto es parte de un cambio mucho mayor. Microsoft está agrupando sus estudios alrededor de compañías como Activision, Bethesda y King, reduciendo la cantidad de divisiones independientes que tiene que administrar.

Resulta curioso. Microsoft pasó años comprando estudios para construir uno de los catálogos de videojuegos más grandes del mundo y ahora son algunas de esas mismas compañías adquiridas las que están ayudando a reorganizar Xbox desde adentro.

Microsoft asegura que ya ha completado aproximadamente tres cuartas partes de este “reset”.

Eso significa que todavía no ha terminado.

Y las próximas semanas pudieran ser importantes. Minecraft Dungeons II llegará el 29 de septiembre y Gears of War: E-Day, otra de las franquicias históricas de Xbox, debutará el 6 de octubre. Ese mismo día, la compañía reunirá a sus empleados para hablar sobre el progreso del “reset” y lo que viene para la marca.

Habrá que ver cómo responden los jugadores a estos lanzamientos y qué decisiones toma Microsoft mientras completa la última parte de su reorganización.

Porque si algo ha demostrado este año es que nada parece intocable. Si Halo, la franquicia que ayudó a convertir a Xbox en lo que conocemos hoy, puede terminar bajo Activision, quién sabe cómo lucirá Xbox cuando finalmente termine este “reset”.