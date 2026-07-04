Viajar al extranjero con pasaporte en mano no siempre garantiza un abordaje sin problemas. Autoridades y expertos en viajes advierten que pequeños detalles, que suelen pasar desapercibidos, pueden provocar desde la negación de embarque hasta la deportación en el país de destino.

Estas son las principales fallas que debes evitar antes de viajar:

Pasaporte con poca vigencia

Muchos viajeros creen que pueden usar su pasaporte hasta su fecha de vencimiento, pero no siempre es así.

La mayoría de los países exige que el documento tenga al menos seis meses de validez después de la fecha de entrada o salida. Las aerolíneas también pueden negar el embarque si no se cumple esta regla.

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Falta de páginas en blanco

Algunos destinos requieren entre dos y cuatro páginas vacías para sellos o visas.

Las autoridades migratorias no aceptan páginas parcialmente libres. Si el pasaporte se queda sin espacio, debe renovarse, ya que no se pueden añadir páginas adicionales.

Daños en el documento

Un pasaporte puede ser invalidado por daños que muchos consideran menores, como:

humedad o manchas

rasgaduras

páginas arrancadas

marcas no oficiales

perforaciones o daños físicos

Aunque el desgaste leve es aceptado, un documento deteriorado puede ser rechazado en frontera.

Nombre que no coincide con el boleto

El nombre del boleto debe coincidir exactamente con el del pasaporte.

Incluso diferencias como incluir o no un segundo nombre pueden causar problemas de embarque.

Inconsistencias con el nombre en pasaportes anteriores

Cambios en nombres o la omisión de un segundo nombre al renovar el pasaporte pueden generar alertas en sistemas migratorios, especialmente en países con controles estrictos.

Olvidar que algunos países requieren visa

Aunque el pasaporte estadounidense permite acceso a muchos destinos, países como Brasil, China, India o Vietnam requieren visa previa.

No tener boleto de salida

Muchos países exigen prueba de salida o regreso.

Las aerolíneas pueden negar el embarque si el pasajero no demuestra que abandonará el país de destino.

Confundir el pasaporte con el “passport card”

La tarjeta de pasaporte estadounidense solo sirve para viajes terrestres o marítimos a Canadá, México, Bermuda y algunos países del Caribe.

No es válida para vuelos internacionales.

Dejar la renovación para última hora

La renovación puede tardar entre 4 y 6 semanas, o más en temporada alta.

El servicio acelerado reduce el tiempo, pero también implica costos adicionales y no siempre es inmediato.

Un pasaporte válido no solo depende de la fecha de vencimiento. Detalles como páginas disponibles, estado físico, nombres coincidentes y requisitos de entrada pueden definir si un viajero aborda su vuelo o se queda en tierra.