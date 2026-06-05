Los ciudadanos de Estados Unidos que planean viajar al extranjero deben verificar algo más que la fecha de vencimiento de su pasaporte.

El Departamento de Estado ha recordado que varios países exigen que el documento cuente con un número mínimo de páginas en blanco para permitir la entrada, un requisito que incluso algunas aerolíneas pueden revisar antes del embarque.

La agencia federal advirtió que algunos viajeros podrían enfrentar problemas para abordar vuelos internacionales si su pasaporte no dispone de suficientes páginas libres para sellos migratorios, visas u otros registros de entrada y salida.

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In addition to checking your passport expiration date, make sure you also have enough blank pages (for visas, entry stamps, etc.) to travel. Some countries require that your passport have two to four blank pages and some airlines will not allow you to board if you do not meet… pic.twitter.com/wDHtIkl9bI — TravelGov (@TravelGov) June 1, 2026

“Además de comprobar la fecha de expiración de tu pasaporte, asegúrate de que tienes suficientes páginas en blanco para viajar”, señaló el Departamento de Estado, al destacar que ciertos destinos exigen entre dos y cuatro páginas disponibles.

Las autoridades recomiendan revisar el estado del documento con anticipación y considerar una renovación si quedan pocas páginas libres, aunque el pasaporte todavía se encuentre vigente.

Aunque los ciudadanos estadounidenses pueden ingresar a numerosos países sin necesidad de visa, muchas naciones mantienen requisitos específicos relacionados con la validez del pasaporte y la cantidad de espacio disponible para trámites migratorios.

El Departamento de Estado recordó además que algunos estadounidenses ya pueden completar el proceso de renovación de su pasaporte de forma totalmente digital mediante solicitudes en línea, una alternativa que busca agilizar los trámites antes de un viaje.

Cambios en los pasaportes de Estados Unidos

El gobierno federal también anunció recientemente planes para modificar el formato de los pasaportes estadounidenses. Actualmente, los llamados Pasaportes de Nueva Generación (NGP) se emiten en versiones de 26 y 50 páginas.

Sin embargo, a partir de 2028 se prevé la implementación de un formato único de 38 páginas para la mayoría de los documentos de viaje. La única excepción será el pasaporte de emergencia, que continuará emitiéndose con 12 páginas.

El pasaporte estadounidense se mantiene entre los más poderosos del mundo y permite el acceso a 179 destinos sin necesidad de obtener una visa previa, según el más reciente índice internacional elaborado por Henley & Partners.