¡Apunta la fecha! Estos serán los días de la venta de materiales escolares sin IVU
Ya se acerca el segundo periodo del año escolar.
PUBLICIDAD
El Departamento de Hacienda anunció este martes que el segundo periodo de ventas exentas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para uniformes y materiales escolares será el viernes 2 y sábado 3 de enero de 2026, desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del sábado.
Durante estos días, los padres y tutores podrán aprovechar la oportunidad para comprar carpetas, bultos escolares, calculadoras, crayolas, loncheras, marcadores y otros materiales escolares sin pagar el impuesto.
También se incluyen artículos de música, arte e instructivos, así como medios de almacenamiento de computadora como memorias flash y CDs.
No se incluyen accesorios, equipo deportivo o artículos de costura vendidos por separado. Los libros impresos y digitales siguen exentos del IVU todo el año.
Relacionadas
Las compras bajo planes a plazo, vales, tarjetas de regalo o por internet también califican siempre que se entreguen dentro del periodo exento.
Materiales escolares
- Carpetas
- Bulto escolar
- Calculadora
- Cinta adhesiva
- Tiza
- Compás
- Crayolas
- Gomas de borrar
- Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila
- Pega, adhesivo y adhesivo en barra
- Marcadores, incluyendo los fluorescentes
- Tarjetas de afiche (“index cards”)
- Cajas para almacenar las tarjetas de afiche
- Loncheras
- Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción
- Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares
- Sacapuntas
- Lápices
- Bolígrafos
- Transportadores (“protractors”)
- Reglas
- Tijeras
Materiales escolares de arte, música e instructivos
- Barro y esmaltes
- Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite
- Brochas para trabajo de arte
- Libretas de dibujo y de bosquejos
- Acuarelas
- Instrumentos musicales
- Mapas y globo terráqueo de referencia
Para más información, los interesados pueden consultar la Carta Circular 25-13 en el sitio web de Hacienda o comunicarse al 787-622-0123.