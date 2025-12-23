El Departamento de Hacienda anunció este martes que el segundo periodo de ventas exentas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para uniformes y materiales escolares será el viernes 2 y sábado 3 de enero de 2026, desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del sábado.

Durante estos días, los padres y tutores podrán aprovechar la oportunidad para comprar carpetas, bultos escolares, calculadoras, crayolas, loncheras, marcadores y otros materiales escolares sin pagar el impuesto.

También se incluyen artículos de música, arte e instructivos, así como medios de almacenamiento de computadora como memorias flash y CDs.

No se incluyen accesorios, equipo deportivo o artículos de costura vendidos por separado. Los libros impresos y digitales siguen exentos del IVU todo el año.

Las compras bajo planes a plazo, vales, tarjetas de regalo o por internet también califican siempre que se entreguen dentro del periodo exento.

Materiales escolares

  • Carpetas
  • Bulto escolar
  • Calculadora
  • Cinta adhesiva
  • Tiza
  • Compás
  • Crayolas
  • Gomas de borrar
  • Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila
  • Pega, adhesivo y adhesivo en barra
  • Marcadores, incluyendo los fluorescentes
  • Tarjetas de afiche (“index cards”)
  • Cajas para almacenar las tarjetas de afiche
  • Loncheras
  • Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción
  • Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares
  • Sacapuntas
  • Lápices
  • Bolígrafos
  • Transportadores (“protractors”)
  • Reglas
  • Tijeras

Materiales escolares de arte, música e instructivos

  • Barro y esmaltes
  • Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite
  • Brochas para trabajo de arte
  • Libretas de dibujo y de bosquejos
  • Acuarelas
  • Instrumentos musicales
  • Mapas y globo terráqueo de referencia

Para más información, los interesados pueden consultar la Carta Circular 25-13 en el sitio web de Hacienda o comunicarse al 787-622-0123.