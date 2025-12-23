El Departamento de Hacienda anunció este martes que el segundo periodo de ventas exentas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para uniformes y materiales escolares será el viernes 2 y sábado 3 de enero de 2026, desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del sábado.

Durante estos días, los padres y tutores podrán aprovechar la oportunidad para comprar carpetas, bultos escolares, calculadoras, crayolas, loncheras, marcadores y otros materiales escolares sin pagar el impuesto.

También se incluyen artículos de música, arte e instructivos, así como medios de almacenamiento de computadora como memorias flash y CDs.

No se incluyen accesorios, equipo deportivo o artículos de costura vendidos por separado. Los libros impresos y digitales siguen exentos del IVU todo el año.

Las compras bajo planes a plazo, vales, tarjetas de regalo o por internet también califican siempre que se entreguen dentro del periodo exento.

Materiales escolares

Carpetas

Bulto escolar

Calculadora

Cinta adhesiva

Tiza

Compás

Crayolas

Gomas de borrar

Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila

Pega, adhesivo y adhesivo en barra

Marcadores, incluyendo los fluorescentes

Tarjetas de afiche (“index cards”)

Cajas para almacenar las tarjetas de afiche

Loncheras

Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción

Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares

Sacapuntas

Lápices

Bolígrafos

Transportadores (“protractors”)

Reglas

Tijeras

Materiales escolares de arte, música e instructivos

Barro y esmaltes

Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite

Brochas para trabajo de arte

Libretas de dibujo y de bosquejos

Acuarelas

Instrumentos musicales

Mapas y globo terráqueo de referencia

Para más información, los interesados pueden consultar la Carta Circular 25-13 en el sitio web de Hacienda o comunicarse al 787-622-0123.