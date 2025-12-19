El Departamento de Salud informó sobre el retiro del mercado de las cacerolas de aluminio de la empresa Town Food Service Equipment Co., Inc., que estuvieron disponibles entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, por posible contaminación con plomo.

Según la agencia, los utensilios afectados -modelos de 1, 1-1/2, 2 y 3 cuartos de galón- cuentan con gradaciones dentadas en el interior y un mango de acero enchapado, y su uso podría representar un riesgo para la salud.

En caso de que niños hayan estado expuestos al producto, se recomienda consultar con el pediatra para realizar una prueba de plomo en sangre (venosa). ( FDA )

Qué hacer

Si compraste este producto o sospechas que estuviste en contacto con él, debes dejar de usarlo de inmediato y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo, según Salud.

PUBLICIDAD

Para más información, los consumidores pueden comunicarse con Town Food al (718) 388-5650 o 1-800-221-5032, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este), o escribir a recall@townfood.com.

En caso de que niños hayan estado expuestos al producto, se recomienda consultar con el pediatra para realizar una prueba de plomo en sangre (venosa).