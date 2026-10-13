El lunes quedó inaugurada la edición número 27 del Puerto Rico International Auto Show (PRIAS) la exhibición de autos nuevos que se ha estado celebrando anualmente en Plaza las Américas desde la década de los noventa.

La actividad estará en pie hasta el domingo 25 de octubre durante las horas de operación del centro comercial y la entrada es libre de costo.

Este año, el PRIAS cuenta con la participación de la marcas Kia, Nissan, Genesis, las americanas Cadillac, GMC y Chevrolet, así como las europeas BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche y Volvo. Todas están presentando sus nuevos modelos del 2027.

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Algunas de estas marcas llevaron modelos tan nuevos que apenas entraron a nuestro mercado hace unas semanas e incluso, días. Entre éstas Kia con la recién estrenada segunda generación de su crossover compacta, la Seltos.

La alemana BMW llevó el nuevo modelo de quinta generación de su SUV mediana, la X5, la cual estrena un nuevo lenguaje de diseño llamado Neue Klasse que eventualmente será adoptado por los demás modelos de la marca según vayan siendo rediseñados.

Mercedes-Benz cuenta con dos áreas de exhibición y una de éstas se especializa en modelos deportivos de su división “performance” AMG. Hablando de exhibiciones especiales, hay otras tres.

Dos fueron llevadas por MotorShow TV y consisten de automóviles de colección muy raros, los llamados unicornios. Una consiste de tres automóviles amarillos: un Plymouth Prowler de 1999, un Mazda Miata de 1992 y un Honda Z600 de 1972. La rareza de estos ejemplares está en su color. Del Prowler se produjeron tan solo 1,576 unidades amarillas y del Miata, 1,519.

El Z600 es de por sí raro en cualquier color ya que es un modelo que se distribuyó muy poco en Puerto Rico. Ubicada en el atrio central, la segunda área de MotorShow consiste de un carro muchísimo más raro: un Leata de 1975.

Con un marcado estilo retro alusivo a la década de los 1930, el Leata es un microcarro que fue fabricado por una diminuta automotriz del estado de Idaho y del cual se produjeron poco más de 100 unidades. Se estima que sobreviven tan solo 10 de ellos en todo el mundo y cuatro están en Puerto Rico.

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La tercera muestra de autos antiguos es por parte de la compañía de bebidas St. Gría y consiste de un BMW E30 convertible y un genuino Mini Cooper de primera generación recién traído de Inglaterra.

En el atrio central y como todos los años, la Cooperativa de Seguros Múltiples tiene su área informativa y de exhibición en la que se destacan modelos de Nissan y Mercedes-Benz. Desde allí están orientando a los visitantes sobre las diferencias y beneficios de cubiertas de seguros tales como “full cover”, doble interés, responsabilidad pública y asistencia en viaje.

Seguros Múltiples aprovechó también el PRIAS para lanzar su nueva campaña educativa. Esta orienta sobre seguridad vial y está compuesta de tres vídeos que concientizan sobre no manejar utilizando el celular o bajo los efectos del alcohol y sobre mantener el control del vehículo en la carretera.

El PRIAS continuará abierto al público hasta el domingo 25 de octubre y la entrada es gratis.