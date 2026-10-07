Recientemente estuve visitando a mi hija en Texas para ir juntos a un concierto de los Sex Pistols, una de mis bandas punk favoritas. Lo planificamos por varios meses.

Ahora bien, estando allá presencié otro gran acontecimiento, pero sin haberlo planificado. Y es que mis días en Texas coincidieron con la entrada en servicio de los Tesla Cybercab, los taxis eléctricos y 100% autónomos que Tesla acaba de integrar a Robotaxi, su propia compañía de transporte.

Son fabricados en la misma capital del estado, Austin, en la famosa planta Gigafactory Texas que comenzó operaciones en 2022 y que alberga la sede mundial de la compañía.

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Al ver los Cybercabs circulando, inicialmente pensé que eran parte de una prueba. Luego me enteré que, justo esa primera semana de septiembre, se habían ido en vivo como taxis autónomos.

Así se unieron a los Jaguar i-Pace que la compañía Waymo tiene corriendo por todo Austin desde el año pasado y en otras ciudades desde 2021.

Sí, hubo pruebas en las calles de Austin, pero esas comenzaron en marzo de este año. Desde entonces continuaron ensayando por meses hasta recibir aprobación final e iniciar oficialmente sus operaciones.

Como lo indica su clasificación de “taxi autónomo”, los Cybercabs son automóviles que se manejan solos. No requieren de un conductor humano. Por tanto, tampoco necesitan equipos y elementos tan esenciales en un automóvil como un guía, pedales, un trío de espejos retrovisores o un cristal trasero.

Tesla Cybercab ( Suministrada )

Tampoco tiene manijas exteriores para las puertas y es que éstas abren automáticamente hacia arriba cuando el vehículo llega al punto de recogido y detecta el celular del pasajero. Luego cierran por sí solas tan pronto los cinturones son abrochados.No obstante, por dentro sí hay manijas. Hay una en cada puerta.

Igualmente, la pantalla central contiene un botón virtual para cerrarlas e iniciar el viaje y para abrirlas y bajarse al final del viaje.

Como ven, el Cybercab aún necesita que ciertas funciones sean realizadas por humanos: abrocharse el cinturón, cerrar las puertas y un tercer paso muy sencillo que es darle la instrucción para que comience el viaje. Ese comando se puede dar desde el mismo teléfono o en la pantalla central.

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De ahí en adelante, el simpático carrito dorado de estilo deportivo hace todo el trabajo de llevar a uno o dos pasajeros del punto A al punto B.

Sí, caben tan solo dos pasajeros (en los Waymo hay espacio para cuatro) y eso se debe a que las estadísticas de Tesla indican que el 90% de los viajes en plataformas “rideshare” llevan a dos personas o menos. Así que es pequeño, pero tiene buen espacio de carga.

Según Tesla, le caben dos maletas grandes y dos “carry on” en el compartimiento trasero.

Habiendo mencionado su color, el Cybercab no es pintado. Su distintivo color oro es impregnado al material plástico que compone todos los paneles de la carrocería.

Tal vez por su color, estilo levemente deportivo y por su tamaño reducido, ver al Cybercab transitando me recordó al Toyota AE86, el amado sapito boricua, especialmente porque muchos se vendieron en esa tonalidad dorada. De hecho, el AE86 es hasta un poco más pequeño que este nuevo Tesla.

Aún con toda su tecnología, el Cybercab es un carrito bastante sencillo.

En lugar de múltiples motores eléctricos, tan solo tiene uno que, simplemente, impulsa las ruedas delanteras. Genera 219 caballos de fuerza, lo que -en teoría- puede darle un muy vigoroso arranque de 0 a 60 mph especialmente por la característica abundancia de torque instantáneo que tienen los autos eléctricos.

Digo “en teoría” ya que esa cifra del arranque no ha sido divulgada oficialmente por Tesla. Recuerden: el carrito no fue creado para destrozar el cuarto de milla, sino para cubrir rutas urbanas de baja velocidad.

Precisamente por eso, su sistema de navegación le impide transitar por expresos e interestatales como la I-35 que atraviesa a Austin. Aún así se estima que alcanzan las 80 u 85 mph, que son precisamente las velocidades límite en algunos expresos texanos.

Por otro lado, las Jaguar I Pace de su competidor Waymo sí transitan por expresos.