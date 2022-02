El efecto inmediato de la guerra entre Rusia y Ucrania en la Isla fue un aumento de unos dos centavos en el precio de la gasolina a nivel bomba, detalló el presidente del comité de estaciones de gasolina del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina regular son 97 centavos, dijo.

Sin embargo, esta cifra “puede variar de acuerdo a la marca. Hay unas marcas más caras”, reconoció el empresario.

El impacto principal de esta guerra se relaciona con el precio del combustible, ya que Rusia es uno de los primeros productores del mundo de petróleo.

Crespo alertó que se augura que el precio siga subiendo afectando el bolsillo del consumidor.

“Se espera más aumento en los próximos días”, dijo.

Sostuvo que hasta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no determine abrir la reserva no se observaría un efecto de frenar estos aumentos en el precio de la gasolina, el diésel y el gas.

Hasta el momento, la determinación del gobierno estadounidense es aumentar la producción.

“Siempre que se ha abierto la reserva se neutraliza el efecto”, comentó.

Comparado con ayer, jueves, el precio del barril de petróleo comenzó a aumentar. Ayer el mercado de valores cerró en $92.96. Ya esta mañana se encontraba en $94.93.

“A la gente le tengo que decir que la gasolina va a subir (de precio), (pero) no va a escasear. Por favor, no estén almacenando gasolina, eso es un peligro. La gasolina es sumamente inflamable, además, bota gases. En un sitio cerrado, inunda un área (de gases) y puede explotar. La gasolina no va a escasear solamente va a subir el precio”, manifestó Crespo.