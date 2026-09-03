Los Cabos, Baja California Sur, México. La célebre automotriz alemana Porsche seleccionó el extremo sur de la famosa península mexicana para presentarle a la prensa latinoamericana el Porsche más potente de todos los tiempos. Y ojo, no fue un súper cupé deportivo como el 911 GT2, o continuaciones del Carrera GT o del 918 Spyder. Tampoco fue una resurrección del mítico 959.

No, myfriends, el modelo que ahora es dueño del título del Porsche más rápido en los 78 años de historia de la marca… ¡es una SUV! Se trata de la nueva Cayenne Electric en su versión Turbo y logra un asombroso nivel de potencia máximo de 1,156 caballos de fuerza. Piensen bien en esa cifra y casi cualquier superdeportivo exótico quelesvenga a la mente no la alcanza en potencia.

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Porsche Cayenne Electric. Suministrada / Andrés O'Neill ( Andrés O'Neill )

Al darle un caballaje de cuatro dígitos, Porsche afirma que la Cayenne Electric Turbo es,en efecto, el modelo más poderoso en sus casi 80 años como automotriz. El título lo ostentaba otro eléctrico, elTaycanTurbo GTWeissach, con caballaje de 1,108. En un tercer lugar, queda ahora elTaycanTurbo S con 938 caballos, seguido por el súper cupé 918 Spyder,queaunque no es 100% eléctrico, es híbrido. Su motor V8 de 4.6 litros recibe el empuje de dos motores eléctricos que disparan su potencia a 887 caballos de fuerza.

¿Y cómo se siente manejar un misil alemán con la forma de una SUV familiar? Pues sorprendentemente, es un vehículo muy dócil.

Al comenzar el recorrido entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, transitamos por la Carretera Transpeninsular. Y sobre el asfalto, la Cayenne Electric ofreció un rodaje suave, cómodo y silencioso. Aportando a esa sensación de serenidad y lujo están la gran amplitud de la cabina, los materiales de alta calidad y,por supuesto, el modo de manejocomfortque acomoda la suspensión para aislar las ondulaciones e imperfecciones de la carretera.

Porsche Cayenne Electric. Suministrada / Andrés O'Neill ( Andrés O'Neill )

Cambiar al modo Sport Plus transforma la Cayenne Electric Turbo. Este es el modo que desata y maximiza la potencia demencial de esta máquina alemana. Con tan solo activarlo por medio de un control giratorio en la parte baja del guía, uno percibe cómo la suspensión baja para lograr una posición más plantada sobre la carretera y,al presionar con fuerza el acelerador,se siente una reacción instantánea que dispara el vehículo hacia el frente y al conductor hacia atrás contra el espaldar del asiento.

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Si se hace desde cero, con el vehículo detenido, se llega a las 60 mph en unos relampagueantes 2.4 segundos. O sea, un arranque más rápido que el de un 918 Spyder.

En una pista,la Cayenne Electric Turbo sigue desarrollando hasta llegar a un límite de 162 mph.

Para los que no necesitan o desean unos niveles tan demenciales de potencia, la Cayenne Electric tiene un modelo regular que genera 435 caballos. También la manejé allá e igualmente es rapidísima. Su arranque de 0 a 60 es de tan solo 4.5 segundos, lo que también la pone a la par y hasta supera a muchos grandes deportivos.

Hay, además, un modelo intermedio: la Cayenne Electric S, con una potencia máxima de 657 caballos.

De la Carretera Transpeninsular nos adentramos por caminos costeros muy pedregosos. No fueron rutas muy arduas,pero sabíamos que íbamos en los vehículos adecuados,ya que los talentos para el offroadretantey escabroso de todas las generaciones de la Cayenne son legendarios. Lo mismo aplica para las Electric.

Porsche Cayenne Electric. Suministrada / Andrés O'Neill ( Andrés O'Neill )

La ruta completa, ida y vuelta, fue de alrededor de 75 kilómetros o 47 millas,y pudimos haber multiplicado eso muchas veces,pues la autonomía o alcance de recorrido máximo supera las 300 millas. Recargarla es sumamente rápido. En tan solo 16 minutos, el nivel de la batería puede subir de 10% a 80%. Si se cuenta con menos tiempo, se pueden adquirir 325 kilómetros (203 millas) con tan solo 10 minutos de carga rápida.

Pues sí, la presentación latinoamericana fue en México, pero la Cayenne Electric ya está en Puerto Rico. Precisamente ayer miércoles fue su debut local en la Hacienda Campo Rico, por lo que pronto las estarán viendo en las carreteras… o en las pistas.