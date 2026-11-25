Optimismo y dedicación: esos son los factores clave del éxito que compartió Luana Lopes Lara, la mujer multimillonaria más joven del mundo, quien alcanzó ese estatus de manera súbita tras cofundar la plataforma de predicciones en línea Kalshi y superar los mil millones de dólares a los 29 años.

Según la revista “Forbes”, la empresaria brasileña posee una fortuna estimada en $2,600 millones. Originaria de Belo Horizonte, estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Boston, donde se licenció en informática.

La joven fundó Kalshi en 2018 junto con Tarek Mansour, a quien conoció durante su etapa universitaria en el MIT. Su patrimonio proviene principalmente de su participación del 12% en la compañía, valorada recientemente en aproximadamente $44,000 millones.

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En declaraciones a “The Sunday Times”, la brasileña afirmó que “en el trabajo, hago cien cosas a la vez en todo momento” y que siempre mantiene una actitud “muy optimista y positiva”.

“Siempre pienso: ‘Las probabilidades están a nuestro favor, ¡vamos, estamos listos!’. Tengo que estar bien pase lo que pase”, manifestó.

La ejecutiva también es conocida por su intensa ética laboral. Según reportes, Lopes Lara cumple jornadas de entre 14 y 16 horas diarias, un ritmo de trabajo que comparten otros miembros de su equipo.

La pasada Navidad, una publicación de un empleado de Kalshi se volvió viral en la red social X tras compartir una fotografía que mostraba que “ni un solo ingeniero de Kalshi había salido de la oficina” a las 9:00 p. m. de Nochebuena.

“Cada día quiero mejorar y ver hasta dónde puedo llegar. Y Kalshi es sin duda la manera de lograrlo. Me estoy dando la oportunidad de, con suerte, llegar a ser tan importante como lo han sido algunas personas muy importantes”, expresó la empresaria.

Retos legales y regulación

Cuando Lopes Lara y Mansour concibieron originalmente Kalshi, la plataforma no podía operar legalmente en Estados Unidos, por lo que pasaron casi cuatro años luchando para obtener la aprobación regulatoria a nivel federal.

A pesar de su crecimiento, la empresa enfrenta críticas y batallas legales. Decenas de estados en el país han demandado a la firma argumentando que su modelo no se diferencia de las apuestas tradicionales y que debería cumplir con las mismas regulaciones estatales de los juegos de azar.

Tras los señalamientos, la compañía indicó que “espera poner fin a esto en los tribunales”, mientras que la cofundadora insiste en que “Kalshi no está apostando”.

“Soy un poco rara porque, de alguna manera, cuando hay más sacrificios, en mi cabeza eso es algo bueno. Cuando fueron cuatro años de infierno para lograr la regulación, una parte de Tarek y de mí disfrutaba de lo difícil que fue, porque sentíamos que estábamos haciendo algo importante”, concluyó Lopes Lara.