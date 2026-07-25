El premio mayor del Powerball continúa creciendo y alcanzó un estimado de $600 millones de dólares para el sorteo de este sábado, luego de que ningún jugador lograra acertar la combinación ganadora en el sorteo celebrado la noche del miércoles.

La cifra convierte al acumulado en uno de los premios más altos del año. Quien logre acertar los cinco números de la bola blanca y el número rojo del Powerball podrá elegir entre recibir el premio en pagos anuales durante 30 años o aceptar un pago único en efectivo, estimado actualmente en $266.4 millones antes de impuestos.

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El premio mayor sigue aumentando debido a que la racha sin ganador se mantiene desde principios de mayo. Cada sorteo sin un boleto ganador permite que el acumulado continúe sumando millones hasta que algún participante consiga acertar los seis números.

En el sorteo del miércoles 23 de julio, los números ganadores fueron: 4 – 5 – 22 – 50 – 58, con el Powerball 1 y el Power Play 3x.

Según los resultados oficiales, ningún boleto logró acertar la combinación completa. Tampoco hubo ganadores de los premios secundarios de $2 millones (Match 5 + Power Play) ni de $1 millón (Match 5), por lo que el gran premio quedó nuevamente vacante.

El próximo sorteo del Powerball se realizará este sábado 26 de julio a las 11:00 p.m.. Los sorteos se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

El actual acumulado comenzó a crecer luego del último jackpot entregado el pasado 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones.

Desde entonces, varios jugadores han conseguido premios millonarios en categorías menores, pero nadie ha logrado completar la combinación ganadora del premio mayor.

Con un jackpot de $600 millones en juego, millones de participantes en Estados Unidos volverán a intentar convertirse en el próximo ganador del codiciado premio de Powerball.