Contrario a la percepción generalizada, Puerto Rico envía hacia el mundo más productos que los que se adquieren de otros países para poder subsistir.

El 2025 no fue la excepción. De hecho, se registró una significativa alza de 3.55% en las exportaciones de productos realizados por manos boricuas que llegaron a distintos rincones del mundo, más allá de los Estados Unidos.

Y, aunque ya no se produce caña de azúcar ni maíz, resulta ser que un endulzante o jarabe (‘syrup’) para bebidas que se fabrica en la Isla fue lo que ayudó a disparar el número de exportaciones del pasado año. Todo apunta a que estuvo asociado a los aranceles que impuso el presidente Donald Trump, ya que la Isla le arrebató la ventaja que tenía Singapur en este mercado.

PUBLICIDAD

También sobresale que, aunque Estados Unidos continúa como principal fuente para exportar e importar productos, la Isla llega mucho más lejos en este mercado de intercambio de bienes. Nombres como Países Bajos, España, Irlanda, Bélgica, Japón e Italia también se destacan en esta ecuación.

La información salió a relucir en un nuevo estudio que publicó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, denominado “Comercio externo de bienes de Puerto Rico”. Los datos fueron obtenidos de información del Censo y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

El gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto, Ronald G. Hernández Maldonado, explicó a Primera Hora que parte del desconocimiento de la realidad comercial de la Isla puede que surja a que los ciudadanos están conscientes de que la mayoría de los alimentos que se consumen en Puerto Rico llegan desde otros países.

No obstante, destacó que la manufactura local de productos, principalmente farmacéuticos, ha logrado llevar a que Puerto Rico exporte más a otros países que lo que importa. Esa dinámica hace que la Isla esté en un superávit en el mercado comercial.

“Ejemplo de eso es que la manufactura, que es el 44% del Producto Interno Bruto, ese volumen que es gigantesco, es donde tenemos la ventaja competitiva. Que, a pesar de la salida de la (Sección) 936, sigue siendo el sector económico de Puerto Rico”, explicó.

Se hace aquí

Pero, ¿qué se produce en Puerto Rico que se vende al mundo?

Las industrias con más acogida son las de productos farmacéuticos y medicinas, que lideran la lista con un 67.69%. Le siguen dispositivos médicos con 9.09% y otros productos alimenticios con 5.32%.

PUBLICIDAD

Cuando se va al específico, la lista provista por el Instituto de Estadísticas detalla que los productos boricuas con más venta en otros países son: “sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos y productos similares; cultivos de células, incluso modificadas”. Este renglón tiene una tajada del 43.71% de la exportaciones.

Le siguen los “medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor”, con 18.69%, así como “artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad”, con 6.13%.

Pero, de esta infinidad de productos, un endulzante es lo que llamó la atención del 2025. El producto no está relacionado a la industria farmacéutica, sino de alimentos.

“Esta categoría mostró una expansión marcada en comparación con el año anterior, modificando la composición de las exportaciones y aportando de manera destacada al balance comercial”, dice el informe.

En específico, el mercado de este jarabe para bebidas aumentó de una exportación de $600 millones para el 2024 a unos $3,300 millones en el 2025. Mientras, el mercado mundial que absorbió los aranceles de Trump registró una baja. Singapur pasó de $2,695,159,242 en 2024 a $2,175,117,160 en 2025 (-19.3 %), Canadá de $1,109,540,464 a $1,027,103,225 (-7.4 %) y China de $551,366,296 a $402,453,869 (-27.0 %).

PUBLICIDAD

Hernández Maldonado destacó que, “desde 2017 no se veía una exportación tan grande de ese producto. Así que se pudiese decir que ese superávit (en el mercado comercial) está siendo promovido por la exportación ese producto, que uno teniendo en consideración lo que está ocurriendo en el mundo, es como una reconfiguración del comercio internacional, donde Puerto Rico se está insertando en la cadena de suministro de los Estados Unidos, porque la mayoría de exportación fue a Estados Unidos”.

El funcionario indicó que los datos provistos no incluyen el o los nombres de las empresas que han registrado esta buena acogida en el mercado con su endulzante de bebidas.

Además, explicó que, ante la ausencia de materia prima para hacer endulzantes, pudiese ser que se haya importado algún producto para realizarlo, como ocurre en la manufactura de fármacos y medicinas. También llegó a plantear que puede que ese endulzante sea producido químicamente, sin necesidad de caña de azúcar o maíz.

Los datos no analizan si el azote del huracán María, en septiembre del 2017, llevó a la baja en la exportación de este tipo de endulzante desde ese año hasta la actualidad.

Más de lo que dice el estudio

En términos generales, los datos apuntan a que las exportaciones en el 2025 totalizaron $62,435 millones, lo que representó un incremento de 3.55% en comparación con el año natural anterior. Mientras, las importaciones totalizaron $55,033 millones. El aumento, comparado con el 2024 fue de 0.79%.

Hernández Maldonado explicó que la balanza comercial es el indicador que mide la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones de bienes de una jurisdicción. En el caso de Puerto Rico, se ha registrado un superávit por los últimos 15 años, ya que las exportaciones han superado a las importaciones.

PUBLICIDAD

El superávit del 2025 fue de $7,401 millones, cifra que refleja un incremento de 30.02% en comparación de los $5,692 millones registrados el año 2024. Pero, estos números están alejados al mercado que tenía Puerto Rico para el 2015, cuando el superávit fue de $28,609 millones.

En cuanto a las importaciones, las estadísticas establecen que las industrias que más envían sus productos a Puerto Rico son manufactura de productos farmacéuticos con 34.32%, petróleo y carbón con 6.36% y vehículos de motor 6.27%.

El estadístico explicó que las importaciones las lideran productos similares a los que más se exportan, ya que las farmacéuticas reciben materia prima para poder desarrollarlos.

“Somos parte de un proceso logístico de la producción”, planteó.