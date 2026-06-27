Miles de empresas que importaron mercancías a Estados Unidos a través de compañías de envíos como UPS, FedEx o DHL podrían comenzar a recuperar parte del dinero pagado en aranceles, luego de un fallo de la Corte Suprema que invalidó ciertos gravámenes aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

A partir de agosto de 2026, las empresas de paquetería comenzarán a distribuir más de $1,000 millones en reembolsos, en un proceso que en la mayoría de los casos se realizará de forma automática, siempre que la información bancaria de los clientes esté actualizada.

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Para pequeñas y medianas empresas importadoras —en sectores que van desde el comercio minorista hasta la manufactura y la gastronomía— la devolución podría representar una inyección de capital de trabajo sin necesidad de presentar reclamaciones formales.

Un fallo judicial con impacto en el comercio exterior

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, determinando que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer determinados aranceles, lo que dejó sin base legal una serie de tarifas aplicadas desde 2025.

La decisión, adoptada por mayoría de 6 votos contra 3, invalidó los cargos adicionales que fueron incluidos en importaciones durante casi un año.

Estimaciones de APL Logistics y la Cámara de Comercio Franco-Americana calculan que el gobierno federal llegó a recaudar hasta $166,000 millones bajo ese esquema, aunque solo una parte será devuelta en la primera fase del proceso.

Cómo funcionará la devolución de fondos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) implementó en abril de 2026 un sistema escalonado de reembolsos denominado CAPE.

La Fase 1 se concentra en las entradas más recientes y en aquellas con mayor facilidad de revisión administrativa, abarcando decenas de miles de operaciones realizadas entre 2025 y comienzos de 2026.

En este proceso, empresas como UPS, FedEx y DHL desempeñan un papel clave, ya que en muchos casos actuaron como “importador de registro”, pagando los aranceles en nombre de sus clientes. Ahora serán responsables de recibir los reembolsos y transferirlos a las empresas afectadas.

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Qué han dicho las compañías

Las principales empresas logísticas ya comenzaron a detallar cómo manejarán las devoluciones:

FedEx informó que empezó a recibir reembolsos desde mayo de 2026 y proyecta distribuir los pagos a sus clientes a partir de agosto, de forma proporcional a los montos originalmente pagados.

UPS confirmó que transferirá los fondos tan pronto los reciba del gobierno federal, asegurando que serán devueltos directamente a los clientes afectados.

DHL indicó que automatizará el proceso de solicitud y acreditará los reembolsos directamente en las cuentas de sus clientes sin necesidad de trámites adicionales.

Los pagos se realizarán principalmente mediante transferencias electrónicas (ACH), por lo que mantener actualizada la información bancaria será determinante para evitar retrasos.

El efecto del fallo es especialmente relevante para empresas que dependen de importaciones constantes, muchas de ellas pequeñas y medianas.

Durante 2025, numerosos negocios enfrentaron aumentos en costos de mercancía en un contexto de inflación persistente y altas tasas de interés, lo que redujo márgenes de ganancia y presionó operaciones.

En términos prácticos, cualquier empresa que haya importado bienes mediante UPS, FedEx o DHL en ese periodo podría recibir reembolsos parciales de los aranceles pagados.

Especialistas en comercio internacional recomiendan a las empresas:

Revisar facturas de importación de 2025 y 2026 para identificar cargos reembolsables.

Confirmar quién actuó como importador de registro en cada envío.

Verificar que la información fiscal y bancaria esté actualizada en los sistemas de su proveedor logístico.

Lo que aún queda pendiente

Aunque el proceso de devolución ya está en marcha, aún existen incertidumbres:

Cobertura parcial: la Fase 1 no incluye todas las importaciones, sino solo aquellas que cumplen criterios específicos.

Posibles litigios: aún hay disputas legales sobre el alcance total de los reembolsos, lo que podría retrasar algunos pagos.

Consumidores excluidos: el esquema solo beneficia a importadores y empresas, sin un mecanismo directo para que consumidores recuperen aumentos de precios trasladados al comercio minorista.