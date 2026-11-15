La FDA anunció el retiro a nivel nacional de más de 51,000 productos de pasta dental y enjuague bucal, después de que unos análisis detectaran una contaminación hormonal inesperada, incluyendo sustancias asociadas con la terapia de reemplazo hormonal.

Según el informe oficial de retirada de la FDA, la empresa ORL Labs LLC, con sede en Scottsdale, Arizona, está retirando aproximadamente 51,762 unidades de sus productos de cuidado bucal orgánico (Organic Oral Care), tras detectarse progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA) en algunas muestras. La compañía atribuyó el problema a una contaminación cruzada.

La retirada, informó la agencia federal, abarca seis productos: tres pastas dentales vendidas en tubos de 4 onzas y tres enjuagues bucales envasados ​​en botellas de 16.9 onzas. Los productos afectados fueron distribuidos a nivel de todos los Estados Unidos.

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Al momento, no se ha informado si los productos fueron distribuidos en supermercados, farmacias o tiendas de Puerto Rico, aunque sí están disponibles online. Mientras que la página electrónica de ORL Labs está fuera de servicio.

Tampoco se ofrecieron detalles sobre qué hacer con el producto afectado si una persona lo adquirió.

¿Cuáles productos están sendo retirados?

El aviso de retirada de la FDA identifica los siguientes productos, junto con sus códigos UPC y las cantidades afectadas:

Pasta dental:

Pasta dental natural para niños ORL Organic Oral Care, sabor chicle (4 oz.): UPC 850006245505; 3,976 unidades.

Pasta dental ORL Organic Oral Care, sabor canela-menta (4 oz.): UPC 850006245512; 7,202 unidades.

Pasta dental natural ORL Organic Oral Care, sabor menta fresca (4 oz.): UPC 850006245499; 19,247 unidades.

Enjuague bucal: