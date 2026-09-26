Un medicamento utilizado para tratar problemas de tiroides fue retirado del mercado a nivel nacional luego de que pruebas detectaran que un lote podría ser más potente de lo esperado, un riesgo que llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) a clasificar el retiro como Clase I.

El retiro afecta las Thyroid Tablets, USP de 30 miligramos, fabricadas por Vitruvias Therapeutics Inc. y correspondientes al lote 504950. Según la FDA, las tabletas podrían ser “superpotentes”, lo que significa que podrían contener una cantidad de hormonas tiroideas superior a la esperada.

La FDA considera los retiros Clase I como los de mayor riesgo. Esta clasificación se utiliza cuando existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto retirado pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

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¿Qué puede provocar?

De acuerdo con la FDA, consumir tabletas de tiroides con una potencia mayor de la indicada puede provocar hipertiroidismo, es decir, una cantidad excesiva de hormonas tiroideas en el organismo.

Entre los posibles efectos se encuentran:

pérdida de peso;

intolerancia al calor;

fatiga;

nerviosismo;

debilidad muscular;

presión arterial alta;

dolor en el pecho;

ritmo cardíaco acelerado; y

alteraciones del ritmo cardíaco.

La agencia señaló que las personas de mayor edad, las embarazadas y los bebés tienen un riesgo mayor ante una exposición prolongada a una dosis excesiva. En adultos mayores, el exceso de hormonas tiroideas puede estar asociado con complicaciones, particularmente relacionadas con el corazón.

¿Cuál es el medicamento retirado?

El producto afectado es Thyroid Tablets, USP 30 mg, con número NDC 69680-166-00, lote 504950 y fecha de expiración 30 de septiembre de 2026.

Según la información de la FDA, se distribuyeron 3,655 unidades de ese lote y se vendieron 1,955. La distribución ocurrió a nivel nacional entre el 31 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2025.

Vitruvias Therapeutics informó que está notificando a sus mayoristas por correo electrónico y teléfono para que detengan la distribución del producto y está coordinando la destrucción de las unidades retiradas.

¿Qué deben hacer los pacientes?

La recomendación más importante es no suspender el medicamento por cuenta propia.

La FDA y la compañía indican que las personas que actualmente toman las tabletas correspondientes al lote retirado deben comunicarse con su médico para recibir orientación y, de ser necesario, obtener una receta para un medicamento sustituto. Suspender un tratamiento para la tiroides sin supervisión médica también puede representar un riesgo.

Hasta el momento del aviso, Vitruvias Therapeutics indicó que no había recibido informes de efectos adversos relacionados con este retiro.

Los consumidores que tengan dudas sobre el retiro pueden comunicarse directamente con Vitruvias Therapeutics al (256) 239-9373, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del centro, o mediante el correo electrónico safety@vitruvias.com.