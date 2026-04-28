En este 2026, el bolsillo del consumidor ha sufrido mucho.

Se trata de incrementos graduales en suscripciones, seguros y servicios básicos que, aunque parecen mínimos de forma individual, terminan acumulándose hasta representar entre $150 y $300 adicionales al mes.

13 Fotos A pesar de que el salario promedio es alto, los precios en los alquileres y gastos básicos, son exhorbitantes.

A diferencia de otros gastos evidentes, estos ajustes pasan desapercibidos porque no aparecen como cargos nuevos. En cambio, se reflejan como pequeños aumentos en pagos recurrentes que muchas veces no se revisan con detenimiento.

Expertos recomiendan comparar los estados de cuenta de al menos los últimos tres meses para identificar estos incrementos “invisibles”.

Uno de los sectores donde más se ha sentido el alza es el de las plataformas de streaming. Servicios como Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube Premium han aumentado sus tarifas en el último año, elevando significativamente el gasto mensual de los usuarios.

17 Fotos Ofrecen un costo de vida accesible que permite cubrir gastos básicos con un presupuesto mensual reducido.

Actualmente, una familia que mantiene suscripciones a estas cuatro plataformas puede pagar cerca de $95 al mes, sin incluir otros servicios adicionales. Hace apenas dos años, ese mismo paquete rondaba los $70, lo que evidencia un incremento sostenido.

Especialistas advierten que estos aumentos continuarán impactando el presupuesto familiar si no se monitorean de cerca, por lo que recomiendan revisar periódicamente los gastos automáticos y evaluar cuáles servicios realmente se utilizan.