Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Esas son las tres principales fuentes de propulsión alterna que más arraigo están teniendo en la industria automotriz. De hecho, hay marcas que han transformado líneas de modelos completas que antes eran solamente de gasolina y ahora son híbridas o eléctricas solamente.

¿Cómo funciona cada una? Aquí te lo explico.

Vehículos híbridos

Son los más comunes, porque sus versiones modernas ya llevan más de 25 años en nuestro mercado. ¿Y cómo funcionan?

Muy fácil: tienen un motor de gasolina y tienen un motor de electricidad. Con tal de economizar gasolina al máximo y bajar las emisiones, el motor eléctrico ayuda al motor de gasolina.

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La computadora central del auto determina cuándo opera solamente el de gasolina, cuándo opera solamente el de electricidad o cuándo trabajan los dos a la misma vez. Todo esto ocurre de una manera tan imperceptible, que el conductor ni siquiera se da cuenta. Es un proceso totalmente invisible.

Una pregunta muy frecuente acerca de los híbridos: ¿Hay que enchufar un híbrido regular al tomacorriente de la pared o a una estación de carga? La respuesta es NO. El sistema híbrido del carro se encarga por sí mismo de cargar la batería por medio del movimiento y el frenado.

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Híbridos enchufables o “plug-in hybrids”

Estos operan de una forma casi idéntica al híbrido regular. Tienen motor de gasolina y motor eléctrico e igualmente, la computadora determina cuándo trabaja el uno o el otro... o los dos a la vez.

La diferencia del híbrido enchufable o “plug in” es que cuenta con una batería secundaria que puede ser conectada a un tomacorriente común o a una estación de carga.

Esta carga secundaria le permite al conductor seleccionar que el vehículo opere en un modo 100% eléctrico.

Hay híbridos enchufables que pueden recorrer distancias superiores a las 50 millas con esa batería secundaria. O sea, que mientras se está corriendo en ese modo 100% eléctrico, el vehículo no utiliza ni una sola gota de gasolina.

Una vez se acaba la carga de esa batería secundaria, el sistema híbrido central entra en acción y nuevamente comienza la interacción entre motor de gasolina y el sistema eléctrico. Es otra transición imperceptible para el conductor.

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Volvemos entonces con la pregunta común: ¿Hay que conectar un híbrido enchufable o “plug in” al tomacorriente de la casa o a una estación de carga? La respuesta es: SOLAMENTE SI QUIERES.

Aunque todos los “plug in hybrids” salen del concesionario con un conector y cable de recarga, el proceso de conectar y cargar su batería secundaria es totalmente opcional. La conectas cuando desees o no la conectas si no lo deseas. Pero con toda la gasolina que se ahorra utilizando el modo 100% eléctrico que provee esa batería secundaria, seguramente querrás conectar tu híbrido enchufable todos los días.

100% eléctricos

Aquí la explicación es muy sencilla. El vehículo es eléctrico y punto. No hay un motor de gasolina. Su única fuente de propulsión es la electricidad.

¿Cómo funcionan? Pues uno o varios motores eléctricos impulsan el vehículo y operan sus componentes. Toda la tracción, todo el impulso y todos sus equipos dependen de la electricidad. La ventaja obvia es que nunca requieren de combustible ni generan emisión alguna.

Otra gran ventaja en los eléctricos es que han aumentado grandemente su alcance. Con sus baterías cargadas al 100%, pueden recorrer distancias tan abarcadoras como las de un vehículo de gasolina con el tanque lleno. Ya son comunes los vehículos eléctricos que sobrepasan las 300 millas de autonomía y hay modelos de Cadillac y Chevrolet que sobrepasan las 450.

En resumen

Híbrido regular - Trabaja con una interacción de motor de gasolina y motor eléctrico para economizar combustible y minimizar las emisiones. ¿Hay que enchufarlo? NO.

Híbrido enchufable o “plug in” - Igual que el híbrido regular: interacción de motor de gasolina y motor eléctrico para economizar combustible y bajar la emisiones PERO le da la libertad al conductor para usar solamente electricidad cuando lo desee. ¿Hay que enchufarlo? SOLO SI LO DESEAS.

Eléctrico - El más simple de todos: electricidad y punto. Cero gasolina, cero emisiones. ¿Hay que enchufarlo? SÍ.