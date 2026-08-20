El servicio personalizado de seleccionar los productos que deseamos consumir, con la responsabilidad de llevarlos al cliente de una manera ágil y responsable, ha llevado a La Comprita a expandir sus operaciones hacia la región este de Puerto Rico y el área de Caguas.

Esta nueva fase de crecimiento -que coincide con la celebración de su décimo aniversario- representa una expansión estratégica que permitirá a la empresa aumentar en un 25% su volumen de operaciones durante este año, además de incrementar su plantilla de empleados en un 10% para responder a la creciente demanda.

Tras consolidar su presencia en el área metropolitana, Carolina y Dorado, la empresa expandió este año sus servicios hacia Canóvanas, Río Grande, Fajardo y Luquillo y más recientemente al área de Caguas, incluyendo a San Lorenzo, Juncos, Aguas Buenas, Cayey, Gurabo y Cidra, continuando la ampliación de su cobertura.

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La empresa también tiene la intención abrir en el oeste de la Isla en los próximos meses.

“Nuestro crecimiento responde a la confianza que los clientes han depositado en nosotros durante estos 10 años. Más que entregar compras, nos hemos convertido en un aliado para las familias, ofreciendo un servicio flexible, rápido y adaptado a las necesidades particulares de cada cliente”, expresó Juan R. Colón, fundador y presidente de La Comprita.

La empresac contempla abrir en el oeste de la Isla en los próximos meses. ( Suministrada )

Actualmente, la compañía administra una base de datos de más de 20,000 productos, la cual continúa creciendo diariamente. Si un artículo no está disponible en la plataforma, el equipo puede realizar las gestiones necesarias para localizarlo y añadirlo a la orden del cliente siempre que sea posible.

Como parte de su compromiso con la satisfacción del cliente, La Comprita garantiza la calidad de todos los productos entregados. Cualquier artículo que no sea aceptado por el consumidor es acreditado o reemplazado, reafirmando el compromiso de la empresa de responder a las necesidades de cada cliente hasta lograr su satisfacción.

La compañía también mantiene un horario extendido de entregas para mayor conveniencia: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Cómo funciona?