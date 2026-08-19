Cada vez más conectados...

Los boricuas con 55 años o más ya se dejaron seducir completamente por los medios digitales.

Y es que el 88.5% de esta población –lo que equivale a 1,058,282 personas– interactúa diariamente con plataformas de redes sociales, streaming, mensajería, medios de comunicación y compras, reveló el SME Digital Trends Study.

Los resultados se presentaron este miércoles durante el SME Power Breakfast que analizó el perfil y las tendencias digitales de las personas mayores de 55 años en Puerto Rico.

“Con mucha frecuencia, agrupamos este segmento exclusivamente por edad. Pero cumplir 55 años no borra las aspiraciones, los intereses, las energías, los estilos de vida ni las maneras diferentes de relacionarse con las marcas”, apuntó Alexandra Ruiz, presidenta de SME.

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PH: líder en prensa digital en 65+

En cuanto al consumo de prensa digital, Primera Hora lideró entre las personas mayores de 65 años. Un 47.6% indicó haberlo leído en los 30 días previos a la encuesta.

Mientras, empató en primera posición con El Nuevo Día para el renglón de 55 a 64 años (57.9%).

Precisamente, este último renglón consume más prensa digital que la población general (50.3% versus 45.9%), según el estudio.

SME consumo digital 2026 ( Suministrada )

¿Cuáles son las aplicaciones que más usan?

Las personas de entre 55 y 64 años invierten cuatro horas de su día en Internet. Y las cinco aplicaciones que más usan son: Facebook (77.7%), WhatsApp (69.2%), YouTube (36.2%), Instagram (21.5%) y Messenger (10%).

Las principales actividades que llevaron a cabo en los 30 días previos a la encuesta fueron: utilizar servicios de mensajería y acceder a las redes sociales.

“El tema de la comunicación está bien arraigado, como hacer videollamadas, que es otra de las actividades que llevaron a cabo”, explicó Anitza Cox Marrero, directora de análisis y política social de Estudios Técnicos y quien presentó los datos. “No perdamos de perspectiva que muchos de los hijos de la población de 55 plus están fuera del país”.

Facebook, red social favorita

Por otro lado, el 84 % tiene presencia en alguna red social, siendo Facebook, YouTube, Instagram y TikTok las de mayor arraigo.

No obstante, Facebook se coronó como la favorita indiscutible, utilizada para conocer sobre noticias y eventos, buscar información sobre marcas, productos o servicios, y entretenerse.

SME Puerto Rico revela nuevos datos sobre el perfil, las actitudes y el comportamiento digital de los consumidores de 55 años o más en Puerto Rico. En la foto, Anitza M. Cox ( Suministrada )

¿A quiénes siguen?

Asimismo, el 41.7 % de las personas entre 55 y 64 años siguen a algún influencer. Prefieren aquellos creadores de contenido enfocados en entretenimiento y comedia (14.4%), música (10.1%) y turismo, viajes y gastronomía (10.1%).

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Por su parte, las personas mayores de 65 años (el 30.6%) también le siguen la pista a los influencers, aunque se inclinan más al contenido religioso (8.1%), entretenimiento y comedia (7.5%) y salud, bienestar y fitness (4.6%).

Así, las personalidades de entretenimiento que más consume la población entera –55 años o más– son: Molusco (36.4%), Raymond Arrieta (15.2%), La Burbu (12.1%), Chente (6.1%) y Lisha (6.1%).

En la categoría de salud lidera Anamaris Meléndez; en turismo, Mochileando; y en política, Jay Fonseca.

Compran mucho online

Los estimados apuntan a que el año pasado esta población gastó $233,893,595, lo que equivale a una cuarta parte de todas las ventas de productos online en Puerto Rico.

Entre los artículos que más compran están: ropas, zapatos y accesorios, productos para el hogar y limpieza, artículos relacionados a la salud y electrónicos.

Sus plataformas favoritas para esta gestión son: Amazon, Temu, eBay, Facebook Marketplace y Shein.

El 19.6% aseguró que, alguna vez, ha realizado una compra luego de ver el producto en redes sociales, siendo Facebook, en su mayoría (65.7%), esa plataforma.

Además, el 14.1% confesó haber comprado un producto o servicio porque algún influencer que sigue lo posteó en redes sociales.

Inteligencia Artificial

Por último, los adultos mayores han ido incursionando en el uso de Inteligencia Artificial (IA): 22.5% entre los de 55 a 64 años y 12.3% para los mayores de 65.

La mayoría la usa para resolver dudas, buscar información general, traducir texto, crear mensajes o publicaciones y para obtener recomendaciones personalizadas.

“Mi papá tiene 81 años y el otro día sacó el móvil y empezó a hablar con la IA para demostrarme que yo estaba equivocada”, contó Cox Marrero.

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Romper el estereotipo

La información fue validada por hechos reales en la industria. Por ejemplo, Ana Enid López, directora editorial de Soy Silver, compartió que el 69% de sus lectoras son mujeres, que lo hacen más por Facebook, que utilizan un celular para hacerlo y que prefieren los contenidos en video.

“Queremos cambiar el estereotipo que se nos otorga por la edad”, puntualizó la comunicadora durante el panel Beyond the Demographic: Meet The New 55+.

Con esto coincide Maribel Matos, fundadora de Authentic Models & Talent Agency.

“El estereotipo que se tiene no va con lo que son las personas mayores de 55 años en 2026, especialmente en las mujeres, que se sienten definidas por su imagen, pero por valor propio”.