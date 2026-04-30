Las tareas de mantenimiento son la clave para que tu carro o guagua opere de manera óptima, te dure más y te ahorre gasolina. También son tareas sencillas que a la larga evitarán reparaciones mayores que te dejen con el bolsillo pela’o. Aquí te menciono algunas de las más importantes.

Cambio de aceite y filtro

Esta es la tarea de mantenimiento que más directamente está ligada a la vida de tu motor. Mantén el aceite fresco y nunca dejes de pasar los intérvalos recomendados por el fabricante de tu vehículo.

También, usa solamente el aceite que te recomienda la automotriz. Puedes encontrar esa info en el manual del propietario; ese libro casi mítico con el que todo automóvil en el mundo sale de la fábrica, pero que misteriosamente desaparece.

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Hay varios tipos de aceite (regular, sintético, combinación de ambos y los especializados para motores con millaje alto). También los hay de distintas viscosidades y están identificadas por códigos como 10W40 o 20W50, por ejemplo.

Usa solamente los que han sido aprobados por la automotriz y cámbialo luego del número de millas indicado. No le hagas caso al pana o al familiar que sabe de carros. Quien fabricó tu carro sabe más que ellos. Haz lo que dice el manual.

El aceite de motor se debe reemplazar cada 3,000 millas, junto con el filtro. ( Shutterstock )

Revisa los fluidos

Además del aceite del motor, verifica los niveles del líquido de frenos, del de power steering, de transmisión, de los limpiaparabrisas o wipers y del radiador o sistema de enfriamiento.

Usa la gasolina indicada

Sí, my friend, la gasolina está súper cara. Si tu motor usa premium, seguramente has sentido la tentación de echar gasolina regular para obtener un litro más con los mismos tristes 20 pesos que echas siempre. No lo hagas. Esa práctica pudiera conllevar reparaciones muy costosas a largo plazo.

Claro, no le pasará nada a tu motor por un día que eches gasolina regular porque no había premium en la estación, pero no lo tomes como una costumbre.

ARCHIVO - Un automovilista llena el depósito de un vehículo en una gasolinera el domingo 30 de noviembre de 2025, en Littleton, Colorado (AP Photo/David Zalubowski, File)

Cambia los “espares”

Les digas espares o bujías, son elementos importantísimos para el buen funcionamiento del motor. Con un solo espal que no esté funcionando bien, al motor le pueden comenzar a salir esos fallitos impertinentes y pérdidas de fuerza que señalan que algo no está funcionando bien. A largo plazo, el fallito se puede convertir en una reparación mayor.

¿Cuándo cambiar las bujías? El manual lo indica. A veces, es recomendable que, al cambiarlas, reemplaces de vez toda su cablería. Suena complejo y costoso, pero no es así. Es un trabajo bastante sencillo y no cuesta mucho.

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Presión de las gomas

Las gomas pierden aire más rápido de lo que te imaginas. Se van vaciando con el uso y por medio de fisuras microscópicas en sus paredes o en su zona de rodaje.

El manual te indica la presión adecuada, pero más conveniente aún, esa info está bien a la mano en uno de tres lugares: en una pegatina en el borde interior de la puerta del conductor, en el entrepuertas o, dentro de la guantera.

Cierto, casi nadie le hace caso, pero la presión de las gomas es un factor muy importante en el funcionamiento de cualquier vehículo. Hay dos extremos y ambos son malos. Tener una o más gomas medio vacía o demasiado de llena afecta adversamente la seguridad, estabilidad, rodaje, manejo y hasta en el rendimiento de combustible. Incluso, ambas situaciones aceleran mucho el desgaste y acorta la vida útil de las gomas que de paso… también están caras

Lo aconsejable es que les cotejes la presión a lo menos, una vez al mes. También se recomienda chequearlas antes de un viaje o paseo largo en el que se recorran 250 millas o más. Sí, suena como mucho, pero un buen road trip largo por la Isla puede alcanzar y hasta sobrepasar esa distancia.