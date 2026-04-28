Este sábado 2 de mayo, a las 8:00 de la noche, por el canal 7 de Univisión Puerto Rico, el programa MotorShow TV presentará los autos más interesantes que fueron parte del Día Nacional del Auto Antiguo y Clásico de Puerto Rico.

Celebrado en el área recreativa Tortuguero en Vega Baja, el evento contó con la participación de centenares de vehículos de todas partes de la Isla.

Fue un excelente evento familiar en el que se destacaron automóviles de todas las épocas y modalidades, como muscle cars, rat rods, pickups, convertibles y autos modificados, entre otros.

Uno de los modelos que se pudieron apreciar durante el Día Nacional del Auto Antiguo y Clásico de Puerto Rico. ( Andrés O'Neill, Jr. )

Como siempre, MotorShow TV se dedicó a buscar los mejores unicornios, que es como se les dice a los automóviles que muy rara vez se ven en público.

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Son autos de gran rareza debido a que se produjeron en cantidades muy limitadas o de lo contrario, que fueron producidos masivamente pero que han sobrevivido muy pocos.

El programa MotorShow TV, del periodista automotriz Andrés O’Neill, sale todos los sábados a las 8:00 p.m. por el canal 7 de Univisión Puerto Rico.

Uno de los modelos que se pudieron apreciar durante el Día Nacional del Auto Antiguo y Clásico de Puerto Rico. ( Andrés O'Neill, Jr. )

Luego, los episodios pasan a su canal de YouTube que se consigue bajo Andrés O’Neill o MotorShow TVY hablando de unicornios y exhibiciones de autos antiguos, vean este reportaje de la reciente edición de la Gran Fiesta de Autos Antiguos que se celebró en Dorado:https://www.youtube.com/watch?v=-NmxyOndj1k