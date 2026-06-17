La Embajada de Estados Unidos en Nassau emitió una advertencia a ciudadanos estadounidenses por los riesgos asociados al uso y alquiler de jet skis en Bahamas, debido a una serie de incidentes que incluyen agresiones sexuales, accidentes graves y una muerte.

Según los datos publicados por las autoridades diplomáticas, se han recibido múltiples reportes de mujeres que alegaron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de operadores de jet skis en distintas áreas del archipiélago.

Los incidentes reportados incluyen dos casos en 2026, dos en 2025 y tres en 2024.

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“Algunas víctimas informaron que operadores masculinos de jet ski las agredieron sexualmente después de ofrecerles paseos en jet ski desde las pequeñas islas justo al este de Paradise Island, Downtown Nassau y las playas de Paradise Island. Esto incluye el área desde Junkanoo Beach hasta Saunders Beach y Cabbage Beach. Las víctimas dijeron que fueron agredidas en islas aisladas cerca de Nassau”, señaló la Embajada.

Además de estos casos, la Embajada informó sobre una muerte en agosto de 2025, cuando un ciudadano estadounidense que viajaba en jet ski falleció tras ser impactado por una embarcación no registrada y operada por una persona sin licencia cerca de Paradise Island.

Desde agosto de 2024, al menos seis estadounidenses han resultado heridos en accidentes relacionados con jet skis en Bahamas, y tres de ellos tuvieron que ser trasladados de emergencia a Estados Unidos debido a la gravedad de sus lesiones.

Ante esta situación, el gobierno estadounidense prohibió a sus empleados en Bahamas el alquiler y uso de jet skis en las islas de New Providence y Paradise Island.

Las autoridades recomendaron evitar el alquiler de jet skis, mantenerse atentos a ofertas no oficiales cerca de zonas turísticas como el puerto de cruceros, Junkanoo Beach, Arawak Cay y Paradise Island, y cumplir con las regulaciones locales, que prohíben el alquiler a menores de 18 años y establecen que los operadores no pueden acompañar a los usuarios durante el recorrido.