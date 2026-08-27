( Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos )

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia urgente instando a los padres a desechar de inmediato los bloques y cubos de construcción magnéticos de la marca Girigi luego que un menor tuviese que ser sometido a una cirugía de emergencia tras tragar accidentalmente múltiples imanes que se desprendieron del juguete.

Según el organismo regulador, el juguete contiene pequeños imanes de alta potencia que pueden desprenderse fácilmente si la estructura plástica del bloque se rompe o se abre.

La CPSC indicó que el verdadero peligro surge si un niño se traga más de una de estas piezas. Una vez dentro del tracto digestivo, los imanes ejercen una atracción tan fuerte entre sí —o hacia otros objetos metálicos— que pueden atrapar y apretar las paredes de los intestinos.

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Las obstrucciones causadas por estos imanes son de tal magnitud que pueden causar complicaciones fatales, tales como:

Perforaciones e incisiones internas en los tejidos intestinales.

en los tejidos intestinales. Torsión y obstrucción grave del sistema digestivo.

del sistema digestivo. Infecciones severas y envenenamiento de la sangre (sepsis).

Riesgo inminente de muerte.

CPSC Warns Consumers to Stop Using Girigi Magnetic Building Blocks and Cubes Immediately Due to Risk of Serious Injury or Death from Magnet Ingestionhttps://t.co/nd92brhWmF — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) August 27, 2026

La CPSC confirmó que tiene registro de al menos un caso crítico en el que un menor tuvo que ser operado de urgencia tras ingerir cerca de 50 imanes. Los cirujanos tuvieron que extraer las piezas y reparar múltiples orificios causados en su intestino delgado. Asimismo, se han registrado reseñas de consumidores en línea reportando que los cubos se abren con extrema facilidad, dejando las piezas magnéticas al alcance de los más pequeños.

El fabricante se niega a responder

A pesar de la gravedad de los hallazgos y del riesgo inminente para la infancia, el fabricante y vendedor chino del producto, mushanjiaju(dongguanshi)youxiangongsi, no ha aceptado llevar a cabo un retiro voluntario del mercado ni indemnizar adecuadamente el peligro detectado.

Ante esta negativa, las autoridades gubernamentales tomaron la medida inusual de emitir la alerta directa a la población para frenar la distribución informal.

Los productos afectados provienen de China y se comercializaban a través de plataformas de comercio electrónico masivo como Amazon.com, por precios que oscilaban entre los 10 y 16 dólares.

Los modelos son:

Village-48, con el número de SKY X004AM7035

Myworld-48, con el número de SKU X004880TWP

Blocks40*2.5cm, con el número de SKU X0047RSJ6P