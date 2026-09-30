Nueva York. La firma de hoteles de lujo Nobu abrirá una hospedería en Puerto Rico en los próximos dos años.

Nobu Hotel and Restaurant San Juan será la primera incursión de la marca en suelo boricua.

Este hotel de lujo de ambiente íntimo llevará el característico enfoque de Nobu en materia de hospitalidad a uno de los destinos históricos más reconocidos del Caribe.

El Hotel Nobu, cuya inauguración está prevista para 2028, contará con un restaurante y bar en la planta baja, así como con un salón y un bar en la azotea.

“El hotel reflejará el carácter y el patrimonio de San Juan, al tiempo que incorporará la estética contemporánea de Nobu y su enfoque discreto del lujo”, se informó.

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Nobu Hotel ( Nobu Hotel )

“Conocida por sus siglos de historia, su arquitectura característica y su rico patrimonio cultural, San Juan cuenta con restaurantes de renombre, galerías de arte y un famoso paseo marítimo. Este destino ofrece un entorno cautivador para el primer hotel y restaurante de Nobu en Puerto Rico y brindará a los huéspedes la oportunidad de descubrir la cultura y el carácter de la isla”, agrega la comunicación.

Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality, reconoció que “Puerto Rico ha sido desde hace tiempo uno de los destinos más atractivos del Caribe, famoso por su rica historia, su cultura vibrante y su excepcional hospitalidad”.

“Llevar el hotel y el restaurante Nobu a San Juan nos permite formar parte de uno de los barrios con más historia de la región, al tiempo que introducimos nuestro enfoque distintivo de la hospitalidad en un destino que sigue atrayendo a viajeros exigentes de todo el mundo”, agregó.

Nobu Hotel ( Nobu Hotel )

Joakim Lehmkuhl, socio director de KTT e inversor, por su parte, manifestó que pocos lugares del Caribe combinan cultura, historia y energía como lo hace San Juan.

“Nobu vio lo mismo, y ese entendimiento mutuo es lo que hace que esto funcione. Esto refleja el tipo de inversión que creemos que la ciudad se merece. El hotel y el restaurante de Nobu llevarán el diseño, la gastronomía y la hospitalidad de la marca a San Juan, lo que reforzará su reputación como uno de los destinos más singulares del Caribe”, expresó Lehmkuhl.

¿Qué ofrecerá?

El Nobu Hotel and Restaurant San Juan combinará la energía del casco antiguo con el ambiente tranquilo y refinado que caracteriza a todos los establecimientos Nobu.

Los huéspedes podrán disfrutar de alojamientos cuidadosamente diseñados, un servicio atento inspirado en el espíritu japonés del “omotenashi”, una gastronomía de renombre mundial y experiencias cuidadosamente seleccionadas que les permitirán conectar con la cultura y el carácter de Puerto Rico.

Según se deprende de su página web, Nobo cuenta con hoteles en Estados Unidos, España, Filipinas, Reino Unido, Marruecos, Canadá, Polonia e Italia. Entre sus próximas aperturas, además de Puerto Rico, estarían Egipto, Oman, Montenegro, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Maldivas, Alemania, Arabia Saudita, Bulgaria, México y República Dominicana.