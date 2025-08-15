Es el “manjar” más buscado en cualquier celebración boricua y resulta casi imposible decirle que no.

Por eso, Holsum lanza la nueva edición para premiar “El Mejor Sándwich de Mezcla en PR” reconociendo las recetas más creativas de este antojo icónico en la cultura gastronómica de la Isla.

Los participantes tienen hasta el 23 de agosto para someter su receta familiar. El ganador se elegirá el 30 de agosto en Toa Baja.

“En Puerto Rico, los sándwiches de mezcla son protagonistas en toda ocasión: en la playa, en los cumpleaños, en las reuniones familiares y hasta en los ‘jangueos’ improvisados. Este concurso invita a los puertorriqueños a presentar sus recetas familiares con esos toques únicos que las hacen especiales, demostrando que así lo hacemos en Puerto Rico, con sabor, unión y orgullo boricua”, expresó por escrito Jesús Amaro, director de mercadeo de Holsum Puerto Rico.

“El sándwich de mezcla es más que una receta, es parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad. Queremos que la gente comparta esas creaciones que cuentan historias y que muestran cómo, en cada familia, esta tradición se transforma con creatividad y cariño”, añadió.

Para unirse al concurso, los interesados deben tomarse una foto preparando su receta original de sándwich de mezcla con pan Holsum y acceder a www.concursoholsum.com para completar el formulario de participación, incluir su receta y la fotografía.

Los premios incluyen una estadía para dos personas en República Dominicana a bordo de Ferries del Caribe, y un segundo premio de una gift card valorada en $500. Los ganadores serán seleccionados por un jurado de chefs reconocidos y recibirán sus premios el mismo día del evento.

“Estamos listos para descubrir esa receta que se convertirá en orgullo de toda la Isla. Invitamos a todos a participar y a mantener viva esta tradición que nos une como pueblo”, añadió Amaro.

El concurso es válido para personas de 21 años o más, residentes legales de Puerto Rico, y no requiere compra para participar. Reglas, restricciones y detalles adicionales están disponibles en www.concursoholsum.com.