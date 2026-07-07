¡Otro acierto para Puerto Rico! El sorteo de Powerball celebrado este lunes dejó a un nuevo jugador en la Isla con una ganancia de $100,000.

Según informó el portal oficial de la lotería, el boleto ganador correspondió a la jugada regular del sorteo. Los números seleccionados fueron el 17, 44, 63, 66 y 67, con el bolo rojo de 4.

Además del afortunado que obtuvo $100,000, en Puerto Rico se reportaron más de una decena de boletos ganadores de $200.

Premios del Powerball en Puerto Rico, lunes 6 de junio. ( Fotocaptura )

Como ningún jugador acertó la combinación del premio mayor, el acumulado aumentó a $418 millones para el próximo sorteo, con una opción de pago en efectivo de $187.3 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.