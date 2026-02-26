Supermercados Selectos inauguró una nueva tienda en Lajas con una inversión de $2 millones y la creación de más de 60 empleos, anunció la cadena el miércoles.

El supermercado, ubicado en el centro comercial municipal de Lajas, cuenta con un área de ventas de 14,400 pies cuadrados y más de 100 estacionamientos, indicó la propietaria Zuleyka Torres.

El nuevo establecimiento ofrece repostería, carnicería con cortes premium, cava de quesos, cervezas artesanales, venta de lotería, giros postales y facilidades para el pago de utilidades. ( Suministrada )

“Entendimos la necesidad de las comunidades de Lajas de contar con más opciones para hacer sus compras sin salir de su municipio. Con esta apertura, no tienen que ir lejos y se aseguran de encontrar una mayor variedad de artículos”, explicó Torres, quien representa a la segunda generación de propietarios de Selectos y compartirá las responsabilidades administrativas con su hermana, Arelys Torres.

PUBLICIDAD

“Llevo 18 años trabajando con mi papá en distintas posiciones dentro de sus tiendas, así que me resulta un paso natural asumir esta responsabilidad”, señaló Torres, quien es abogada.

Zuleyka Torres (al centro), propietaria del nuevo Selectos en el municipio de Lajas, realiza el corte de cinta durante la inauguración de la tienda 41 de la cadena. ( Suministrada )

Según la directora ejecutiva, Mayreg Rodríguez, con esta apertura la cadena alcanza 41 tiendas en Puerto Rico.

El nuevo establecimiento ofrece repostería, carnicería con cortes premium, cava de quesos, cervezas artesanales, venta de lotería, giros postales y facilidades para el pago de utilidades. Además, cuenta con secciones diseñadas para quienes visiten Lajas.

Por su parte, el alcalde de Lajas, Jayson Martínez, indicó que la llegada de Selectos incrementará la actividad comercial del centro municipal y generará nuevos empleos para la localidad.

“Nos entusiasma recibir en Lajas a una cadena de supermercados tan sólida como Selectos. Su llegada al centro comercial municipal revitaliza este espacio y, a la vez, impulsa el desarrollo económico del municipio mediante la creación de empleos y mayor actividad comercial”, sostuvo el alcalde.