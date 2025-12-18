El premio mayor de Powerball volvió a quedar vacante en el sorteo celebrado ayer, miércoles, lo que provocó que el pote aumentara a $1,500 millones para el próximo sorteo, pautado para este viernes.

De haber un ganador que acierte los cinco bolos blancos y el Powerball rojo, se llevaría el quinto premio más alto en la historia del sorteo, con una opción de pago en efectivo estimada en $686.5 millones.

Aunque nadie ganó el premio mayor, dos boletos vendidos en Arizona y Massachusetts acertaron las cinco bolas blancas y obtuvieron $2 millones cada uno, mientras que otros seis boletos —vendidos en Connecticut, Pensilvania, Tennessee y tres en Nueva York— ganaron $1 millón.

Los números ganadores del sorteo fueron 25, 33, 53, 62, 66, y el Powerball 17.

Los ganadores de Powerball tienen 180 días para reclamar sus premios antes de que caduquen.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.