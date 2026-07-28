El premio de los sorteos de Powerball y Mega Millions ascendieron a un monto combinado de mil millones, 463 mil dólares, luego que nadie acertara anoche los números ganadores del Powerball.

El monto total del premio del Powerball ascendió a $663 millones. El próximo sorteo será mañana miércoles y de alguien acertar la combinación ganadora, podría optar por un pago único de $290.4 millones. Mientras que los jugadores que acierten cinco números, incluyendo el Power Play, podrían ganar $2 millones, y aquellos que acierten 5 números sin el Power Play, pueden ganar un millón de dólares.

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Los números ganadores del lunes fueron e, 6, 26, 46, 58, 65, y el número del bolo rojo o Power Play fue el 25. La última vez que alguien acertó los seis números ganadores del Powerball fue el 2 de mayo. En aquella ocasión dos jugadores de Florida y Texas acertaron los seis números ganadores, para dividirse el gran premio que en aquel momento ascendía a $20 millones.

Mientras que el gran premio de la lotería Mega Millions ya suma $663 millones de dólares, aunque se estima que cuando cierren las jugadas para el sorteo de esta noche, el monto total podría haber ascendido a $800 millones de dólares. La última vez que alguien ganó el gran premio de Mega Millions fue el 10 de marzo cuando una mujer de Illinois que prefirió mantener su identidad en el anonimato, acertó los cinco números ganadores y el bolo dorado, (gold Mega Ball), con una jugada en línea, para obtener un pago único de $536 millones.

El ganador del sorteo de esta noche podría recibir $344.2 millones, si opta por recibir un pago único. La lotería Mega Millions está disponible en 45 estados, Washington y las Islas Vírgenes y actualmente, se evalúa la posibilidad de incluir a la Isla en el sorteo.