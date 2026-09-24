Puerto Rico tendrá este jueves una jornada más lluviosa y activa, debido a la combinación de humedad asociada a una onda tropical y una perturbación en la superficie que se aproxima a la región, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El SNM informó que durante la madrugada ya se había observado un aumento en los aguaceros y las tronadas, con algunas de estas lluvias alcanzando sectores de las costas este y norte.

Lluvias desde temprano

Durante la mañana, se esperan aguaceros pasajeros y tronadas aisladas, principalmente sobre el este de Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

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Sin embargo, las condiciones se tornarían más inestables durante la tarde. La humedad de la onda tropical, junto con una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, el calentamiento diurno y los efectos locales, favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas más fuertes.

El patrón de viento del sureste también contribuirá a transportar humedad hacia la Isla, por lo que el este, norte y noroeste de Puerto Rico tendrían el mayor potencial de actividad de lluvia, aunque no se descartan aguaceros aislados en otras zonas.

De hecho, el pronóstico del SNM para San Juan contempla aguaceros y alguna tronada durante la mañana, actividad de aguaceros y tronadas entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m., y nuevamente aguaceros con posibles tronadas después de las 3:00 p.m. La probabilidad de lluvia ronda el 60%, con acumulaciones de entre media pulgada y tres cuartos de pulgada en el área.

Para el área metropolitana, que incluye Bayamón, Guaynabo, Carolina, Cataño, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto, el SNM pronostica una probabilidad de lluvia de 70%, con aguaceros dispersos durante la mañana y numerosos aguaceros durante la tarde.

Riesgo de inundaciones

El aumento en la actividad de lluvia también eleva el riesgo de acumulación de agua en las carreteras, inundaciones urbanas y de pequeños ríos, además de inundaciones repentinas aisladas.

El SNM también advierte sobre la posibilidad de rayos frecuentes y ráfagas de viento fuertes en las tronadas más intensas. Asimismo, existe riesgo de deslizamientos en terrenos que permanecen saturados por las lluvias registradas durante los últimos días.

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El pronóstico de acumulación de lluvia del SNM muestra cantidades que podrían superar una pulgada en algunas localidades durante el periodo de 24 horas, aunque los acumulados dependerán de dónde se desarrollen las bandas de aguaceros y tronadas.

¿Qué pasará después del jueves?

Las condiciones comenzarían a cambiar el viernes con la llegada de una masa de aire más seca, lo que limitaría parcialmente el desarrollo de aguaceros y tronadas. La actividad de lluvia sería más localizada, principalmente hacia el norte y noroeste durante la tarde.

El fin de semana continuaría ese patrón más seco, aunque todavía podrían registrarse aguaceros, particularmente durante las tardes. El SNM también anticipa concentraciones bajas de polvo del Sahara a medida que entre el aire más seco.