Los embalses Carraízo y La Plata registraron nuevamente aumentos en sus niveles tras los aguaceros recientes, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo, en Trujillo Alto, registró este martes un aumento de 0.09 metros, para ubicarse en 39.25 metros, en nivel de observación.

Ante este sostenido aumento, el gobierno mantendrá en pausa el racionamiento para los sectores de San Juan, Las Piedras, Gurabo, Carolina, Juncos, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas que se suplen de este embalse, según informó la gobernadora Jenniffer González el lunes.

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Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 15 de septiembre de 2026. ( AAA )

Mientras, La Plata, en Toa Alta, subió 0.06 metros, hasta alcanzar los 44.46 metros. Este embalse sigue en nivel de ajustes operacionales, sin embargo, los abonados no se encuentran en racionamiento.

El embalse de Cidra, que está en nivel de observación, también registró un aumento de 0.01 metros, para ubicarse en 400.27 metros.

Río Blanco, en Naguabo; Guayabal, en Juana Díaz; y Fajardo, también en nivel de observación, registraron bajas en sus niveles.

Para este martes, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó aguaceros y tronadas aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde en el interior y oeste de la isla.

Se espera que una onda tropical llegue a la región el miércoles en la tarde, lo que aumentaría la posibilidad de lluvias y tronadas hasta el jueves. El mayor riesgo de inundaciones se espera para el jueves, debido al aumento en las lluvias.