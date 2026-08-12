Cuidado en las carreteras: emiten advertencia de inundaciones esta tarde
Fuertes aguaceros y tronadas han dejado hasta dos pulgadas de lluvia y se esperan más acumulaciones.
PUBLICIDAD
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones para múltiples municipios debido a fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.
La advertencia estará vigente hasta las 4:00 p.m. para Adjuntas, Camuy, Isabela, Lares, Las Marías, Quebradillas, San Sebastián y Utuado; y hasta las 4:15 p.m. para Aguada, Aguadilla, Añasco, Moca y Rincón.
También se emitió para Bayamón, Cataño, Guaynabo y San Juan hasta las 3:30 p.m.
Según la agencia, el radar Doppler detectó fuertes aguaceros asociados a tronadas en estos pueblos, donde se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia y se esperan acumulaciones adicionales.
Relacionadas
Se exhortó a los conductores a tomar precauciones y no intentar cruzar carreteras inundadas. El Servicio Nacional de Meteorología recordó que muchas muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando personas intentan conducir por vías cubiertas de agua.