Fay volvió a convertirse este jueves en tormenta tropical, mientras se desplaza en aguas abiertas del océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Sin embargo, el sistema, que es el sexto que se registra en esta temporada, no tiene posibilidades de convertirse en huracán.

El NHC pronosticó que para el sábado ya volvería a degradarse a depresión tropical.

Fay, con vientos de 40 millas por hora, ha estado desde el pasado sábado en proceso de intensificación y degradación. Son los vientos cortantes que no permiten que se convierta en el primer huracán de la temporada, según ha estipulado la agencia federal.

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No se prevé que Fay afecte a ningún territorio, mientras se desplaza lejos al norte de Puerto Rico.

Además de Fay, el NHC vigila un área de baja presión en la costa oeste de África. El sistema tiene un alto potencial de desarrollo ciclónico en los próximos dos.

No se prevé que afecte a la zona del Caribe, ya que se proyecta que tome rumbo hacia el norte.

El informe indica que la baja presión se encuentra a cientos de millas al suroeste de las islas de Cabo Verde.

“Este sistema pudiese convertirse brevemente en una depresión o tormenta tropical más tarde hoy o el viernes, mientras se mueve al norte-noroeste”, dijo el NHC, al también proyectar que los vientos cortantes no permitirían un desarrollo mayor del sistema.