Una vaguada superficial transportará humedad sobre la Isla, por lo que se esperan aguaceros para este sábado que pudieran dejar acumulaciones de hasta alrededor de dos pulgadas.

Sin embargo, persistirá el calor durante el día, según el informe emitido por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Sobre la vaguada, se detalló que provocará que los vientos del este noreste cambien hacia el este sureste.

Este cambio de la dirección del viento, unido a la humedad disponible, ocasionará “índices de calor elevados”.

No obstante, se anticipa que el sistema traerá la lluvia tan necesaria para la Isla, afectada por la sequía.

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Para la mañana, se auguran “chubascos”, según el informe.

Se precisó que con el cambio de la dirección del viento los chubascos iniciarían en el este y en la tarde se registrarían en el interior y en el oeste noroeste de Puerto Rico.

Meteorología destacó que también podrían formarse líneas de chubascos frente a El Yunque.

“Se prevé que los valores de agua precipitable se mantengan dentro de los rangos normales (hasta aproximadamente 1.9 pulgadas), pudiendo alcanzar niveles ligeramente superiores a lo normal durante la convección de esta tarde”, se indicó.

El informe también precisa que hay riesgo de inundaciones en zonas urbanas y posibles desbordamientos de pequeños riachuelos, así como acumulación de agua en carreteras y áreas con pobre drenaje.

Ya para esta noche se augura la entrada de aire seco, que llegará acompañado de una baja concentración de particulado de polvo del desierto del Sáhara.

“Se pronostica que una onda tropical afecte a las islas el lunes”, anticipó el SNM.

El informe añade que “su campo de humedad asociado y una vaguada en altura que se aproxima afectarán a la región el lunes, provocando un aumento notable de la humedad en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre las islas locales. En consecuencia, se espera que los niveles de agua precipitable (PWAT) superen los valores normales”.

No obstante, serían el oeste y noroeste de la Isla, así como el área de El Yunque, los más beneficiados por esta lluvia, no la zona sur que es la más afectada por la sequía que se registra.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que no hay riesgo de corrientes marinas para este sábado.

Pero, se advirtió que “a menudo se producen corrientes marinas amenazantes a la vida en las cercanías de arrecifes y muelles”.

El oleaje estará alrededor de tres pies o menos.