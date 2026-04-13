¡Cautela en las carreteras!

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este lunes un aviso de inundaciones repentinas para múltiples municipios, debido a los intensos aguaceros registrados en las últimas horas asociados al paso de una vaguada.

El aviso de inundaciones está vigente para Cabo Rojo, Hormigueros, Maricao, Mayagüez, Sabana Grande y San Germán hasta las 3:15 p.m. Según la agencia, en esta región han caído entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Además, está en efecto una advertencia de inundaciones para Culebra y Vieques hasta la 1:00 p.m.

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Un aviso se emite cuando las inundaciones ya son inminentes o están ocurriendo, mientras que una advertencia se emite cuando las inundaciones pueden ocurrir.

Toda la isla se encuentra bajo una vigilancia de inundaciones que entró en efecto a las 10:00 de la mañana de hoy y permanecerá vigente hasta la mañana del miércoles.