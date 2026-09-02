Una mujer de 82 años murió aplastada por su caballo cuando se preparaba para participar en una competencia de equitación para adultos en la “Western Idaho Fair”, que se celebraba en la ciudad de Boise, Idaho, informó la revista People.

El incidente se registró el domingo cuando Jean Knowlton montaba su caballo antes de la competencia. Según reportaron KTVB, filial de NBC y KBOI, afiliada a CBS, el equino tropezó, cayó al suelo y rodó encima de la anciana. “Personas en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que llegaran los paramédicos del condado de Ada”, informó un representante de los servicios de emergencia al periódico Statesman. “Los paramédicos continuaron la resucitación cardiopulmonar y la trasladaron al Centro Médico Saint Alphonsus para recibir atención médica adicional”.

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La mujer murió poco después mientras era atendida en la sala de urgencias, según informó la oficina del Médico Forense de ADA en un comunicado. El médico forense determinó que la causa de la muerte de Knowlton fue un “traumatismo por fuerza contundente en el tórax y el abdomen”.

La “Western Idaho Fair” comenzó a celebrarse en el 1897. El evento anual que dura varios días celebra la ganadería y la agricultura, actividad principal de la economía de Idaho.