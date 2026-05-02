Las autoridades del condado de Placer en California anunciaron el arresto de un hombre, identificado como el sospechoso del asesinato de una mujer, ocurrido hace 35 años, reportó USA Today.

Cindy Wanner, de 35 años desapareció de su hogar en Granite Bay, California, el 25 de noviembre de 1991, dejando sola a una de sus hijas de solo 11 meses en la casa.

En la residencia, las autoridades se hallaron el abrigo de la mujer, sus zapatos y su auto. Tras una intensa búsqueda, el cadáver de la mujer, madre de otra niña de 4 años, fue localizado tres semanas después en una zona remota, a 65 kilómetros de donde se reportó su desaparición. La mujer murió estrangulada.

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Tras décadas sin resolverse el crimen, a principios de año un análisis avanzado de ADN identificó a James Lawhead Jr., un exconvicto de 64 años que cumplió 11 años en prisión, de una condena de 19, por asalto y violación, como el sospechoso del crimen. En 1980, Lawhead irrumpió en una residencia en Sacramento, le propinó una golpiza a una anciana y agredió sexualmente a la nieta de ésta, menor de edad.

El alguacil del condado de Placer, Wayne Woo, explicó que tras un nuevo roce con las autoridades en el 2005, Lawhead se esfumó sin dejar rastro. “En 2005, fue arrestado por un cargo de posesión de armas. “(Él) le dijo a un conocido que creía que iba a volver a prisión de por vida y que iba a desaparecer, y poco después, desapareció por completo”.

Tras identificarlo como el autor del crimen de Wanner, las autoridades se toparon con un nuevo reto, dar con su paradero. “Parecía haberse esfumado”, explicó el oficial, quien dijo que no encontraron absolutamente ningún registro del hombre posterior al 2005.

Ante esto, los uniformados trazaron un mapa de los posibles lugares donde creían que el sospechoso podía estar viviendo, posiblemente bajo una identidad falsa y contactaron a las agencias de ley y orden de cada uno de esos lugares, incluyendo la Policía de Scottsdale, Arizona y nuevamente echaron mano de la tecnología. Esta vez, los agentes recurrieron a un sistema de reconocimiento facial implementado para detectar licencias de conducir falsificadas. Ese programa localizó una coincidencia con la foto de Lawhead en la base de datos del Departamento de Transporte de Arizona, explicó el alguacil.

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Lawhead fue localizado en Bullhead City Arizona, donde vivía bajo el nombre de Vincent Reynolds. En la residencia donde se arrestó, se encontraron varias armas de fuego distribuidas por diferentes partes de la casa, 15 mil dólares en efectivo y un teléfono desechable.

Lawhead fue puesto bajo arresto en Arizona el 24 de abril y extraditado a California. Al día siguiente de su captura, su hermana de 71 años y quien era la dueña de la casa en la que Lawhead vivía en Arizona, también fue arrestada en Carolina del Sur. Terry Lawhead Steele “había hablado con las autoridades en varias ocasiones a lo largo de los años, incluso con nuestros detectives hace apenas unas semanas, y afirmó no haber tenido noticias de su hermano en más de 20 años”, informó la Policía.

La Fiscalía del Condado de Placer acusó a Lawhead de un cargo de asesinato, dos circunstancias agravantes —una por asesinato durante la violación cometida durante la comisión de un asesinato y otra por secuestro durante la comisión de dicho asesinato— y un cargo de secuestro, mientras que su hermana enfrenta cargos por complicidad.

Ahora las autoridades de varios estados investigan la posibilidad de que Lawhead pueda ser el autor de otros crímenes, principalmente en Washington, Oregón y Arizona, donde vivió después de desaparecer de California en el 2005.